Kuchnia roślinna i zamienniki mięsa z silną pozycją na rynku (opinie)

Kuchnia roślinna i zamienniki mięsa budują silną pozycję na rynku gastronomicznym. Rozwój tych trendów w rozmowie z Horecatrends.pl oceniają David Gaboriaud, Tomasz Jakubiak i Jan Kuroń.

Autor: Jakub Szymanek Data: 08 września 2021 19:43

Coraz więcej osób świadomie rezygnuje z jedzenia mięsa i przechodzi na dietę roślinną.

– Fakt, że coraz więcej osób rezygnuje z mięsa, oceniam bardzo dobrze. Jednak masowa produkcja mięsa bywa nieetyczna, a zwierzęta są czasami trzymane w warunkach urągających jakiemukolwiek życiu. Po drugie, jest to zdecydowany oddech dla klimatu, ponieważ ekspansywna hodowla zwierząt też odciska swoje piętno na środowisku. A po trzecie, dieta roślinna jest zazwyczaj zdrowsza i mniej kaloryczna. Chociaż patrząc akurat np. na warzywa strączkowe to różnie z tą kalorycznością bywa. Po prostu trzeba uważać na to, co się je. Na pewno dieta wegańska jest mniej kaloryczna i zdrowsza, bo nie mamy w niej cholesterolu –mówi Jan Kuroń, kucharz, absolwent Le Cordon Bleu.

Coraz bogatsze oferty potraw dla wegetarian i wegan

Odchodzenie konsumentów od mięsa dostrzega również David Gaboriaud. Kucharz zwraca uwagę na coraz bardziej bogatą ofertę różnych dań w restauracjach oraz w sklepach dla osób, które nie jedzą mięsa.

– Trendem jest odchodzenie od jedzenia mięsa na co dzień i ograniczenie konsumpcji na rzecz znalezienia lepszej jakości mięsa lub zostawienia na przykład wyłącznie na weekend. Natomiast widać po różnych badaniach, że zwłaszcza młodzi ludzie decydują się na ograniczanie mięsa lub przejście na wegetarianizm lub weganizm – ocenia kucharz.

– Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że coraz więcej restauracji, zwłaszcza w dużych polskich miastach, ale i mniejszych, wprowadza do swojego menu propozycje wegetariańskie i wegańskie. Także w sklepach wielkoformatowych, średnich i convenience jest coraz większa oferta dań gotowych dla wegan i wegetarian. Widzę, że jest trend odchodzenia od mięsa, ale pamiętajmy, że żyjemy w kraju, który ma prawie 40 milionów obywateli i ciężko, żeby wszyscy nagle zmienili swoje nawyki, a Polak średnio konsumuje do 60 kg mięsa rocznie, co jest dużo więcej niż wskazują wskaźniki WHO – dodaje.

Moda na zamienniki mięsa

W odpowiedzi na trendy roślinne na rynku w ofercie coraz więcej różnych marek oferuje zamiennik mięsa. Pozytywnie to zjawisko ocenia Tomasz Jakubiak.

– Zrobiła się duża moda na zamienniki. Myślę, że to fajny trend. W Polsce mamy tak, że muszą pojawiać się mody, żeby w końcu to się na tyle wymieszało, żebyśmy dogonili świat. Te mody zmieniają się u nas bardzo szybko i jedna przechodzi w drugą. Mamy modę na wegetarianizm i weganizm. Bardzo dobrze, że to jest, bo jest to kolejny trend, który uczy większej świadomości konsumentów, że można jeść coś więcej poza schabowym. Poza tym rozszerza nam to wege kuchnię. Osobiście chętnie odwiedzam wege lokale, bardzo je chwalę i im kibicuję, bo uważam, że dużo większym wyczynem jest przygotowanie czegoś wegańskiego i wegetariańskiego niż na bazie mięsa, bo jednak mięso to jest ten smak sam w sobie. Podsumowując, jestem za wszystkim, co się rozwija i sprawia, że ludzie będą wychodzić do restauracji bez względu na rodzaj kuchni – wyjaśnia kucharz.

– Wszystko jest zdrowo – rozsądkowe i trzeba to przemyśleć. Ja nie każę wszystkim jeść mięsa 24 godziny na dobę, a wręcz przeciwnie, mówię, że warzywa i owoce przede wszystkim, a mięso ma być dopełniaczem tego. Osobiście jem bardzo dużo owoców i warzyw, i nie wyobrażam sobie bez nich życia. Zastanawiam się, bez czego dłużej wytrzymałbym? Owszem, kocham mięso, ale bardziej cierpiałbym, gdyby zabrakło mi warzyw, a nie mięsa. Staram się selekcjonować mięso, które jem – podsumowuje Tomasz Jakubiak.

Wspomniane trendy pokazują, jak zmienia się świadomość konsumentów na temat jedzenia. Czy przełoży się to na jeszcze większy rozwój kuchni roślinnej i zamienników mięsa? A może powstaną kolejne trendy, będące pochodną tych? Będziemy bacznie przyglądać się tym zjawiskom i informować Was na bieżąco na Horecatrends.pl.