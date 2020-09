Lara Gessler: Orzechy i pestki były mi bliskie od zawsze (wideo)

Lara Gessler wydała książkę pt. „Orzechy i pestki”, która miała premierę w miniony piątek, 25 września, w Pracowni Lary. Byliśmy tam z naszą kamerą i zapytaliśmy restauratorkę, jak wyglądała jej praca nad książką.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 29 września 2020 07:54

Horecatrends.pl: „Orzechy i pestki” to tytuł Twojej najnowszej książki. Skąd pomysł na taką tematykę?

Lara Gessler: Orzechy i pestki były mi bliskie od zawsze. Chleb, makarony, słodycze nigdy nie były moją słabością, a orzechy tak. W dobie zdrowego żywienia doceniamy orzechy i wydawało mi się zupełnym przeoczeniem, że do tej pory jeszcze nikt o nich nie napisał, więc nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła tego. A staram dzielić się z ludźmi tym, co mnie fascynuje, a ten temat do tego należy.

Jak wyglądały prace nad książką?

Bardzo dużo podróżowania. Jeszcze więcej czytania. I jeszcze więcej gotowania, czyli tak jak trzeba (śmiech). Bardzo to lubię, daje mi to namiastkę mojej pracy naukowej. Bardzo lubiłam pracę jako socjolog, odnajdywałam się w tym na studiach, a pisanie książek jest przedłużeniem pracy naukowej, której już nie uprawiam. Jest to pretekst do tego, żeby czytać, pisać i gotować.

Wkrótce zostaniesz mamą. Z drugiej strony masz takie projekty jak „Pracowania Lary” i Twoja restauracja. Jak zamierzasz łączyć pracę zawodową z wychowywaniem dziecka?

Całe szczęście żyję i pracuję tak jak lubię, i w ogóle nie oddzielam pracy od życia prywatnego. Myślę, że z posiadaniem dziecka będzie podobnie i po prostu mała będzie z nami przy okazji robienia czegokolwiek. Mam ten komfort, że mogę ją zabierać wszędzie. Na razie jestem mistrzem teorii, bo jej jeszcze nie ma, ale nie zamierzam na pewno tego jakoś rozgraniczać mechanicznie.

Dziękujemy za rozmowę.