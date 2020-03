Lara Gessler otwiera swoją pracownię kulinarną

Znana cukierniczka otwiera własne miejsce kulinarne w Warszawie - Pracownię Kulinarną Lary Gessler. Co ciekawe pojawi się ona w miejscu dawnego Food Lab Studio, które niemal do końca 2019 r. prowadził Grzegorz Łapanowski przy ul Racjonalizacji 5.

- Otwieram to miejsca dla siebie ale też dla każdego, kto chce się rozwijać w gotowaniu. Chciałabym, żeby dookoła tego miejsca zgromadzili się ludzie, którzy nie są zaborczy na wiedzę i chcą się nią dzielić z osobami, które dopiero zaczynają swoją przygodę z gotowaniem. Moim celem jest to, żeby ludzie jedli lepiej. Mam nadzieję, że każdy, kto chce się uczyć gotować znajdzie tu swojego kulinarnego przewodnika, a każdy przewodnik, będzie miał gdzie zebrać myśli, posiedzieć i pogotować tak po prostu. Żeby pod koniec dnia zaprosił kilku znajomych, by zjedli owoce jego pracy pochylając się nad talerzem i kieliszkiem wina. Bo stół ma łączyć i przekraczać pozornie dzielące nas granice - informuje Lara Gessler na profilu swojej Pracowni na Facebooku.

Pracownia Gessler powstaje w miejscu dawnego Food Lab Studio Grzegorza Łapanowskiego, który je zamknął pod koniec 2019 r.