Lato 2020. Wakacyjne inspiracje horecatrends

Gorąco? 🌞🌞 Przydałoby się coś orzeźwiającego do picia, prawda? Co powiecie na lemoniadę? 😊 Macie cytryny 🍋? To, do dzieła 😊 Składniki: 👉3 cytryny 👉miód (ilość wg uznania) 👉1 litr wody (może być gazowana) 👉kostki lodu Wyciskamy sok z cytryny i łączymy z pozostałymi składnikami. Mieszamy i tyle 😊 Gotowe 😊 P.S. My przed podaniem lubimy dorzucić jeszcze świeżych listków mięty 😊 #AnnaLewandowska #foodsbyann #hpba #zdroweprzepisy #lemoniada