Łukasz Smoliński: Sporo cukierni boutique'owych ma obecnie olbrzymi problem

Biznes cukierniczy różni się w zależności od lokalizacji. Cukiernie w centrach handlowych odnotowały spadki. My szczęśliwie mamy lokalizacje uliczne. Udało nam się uruchomić potencjał ogólnopolski - mówił Łukasz Smoliński, prezes Deseo, podczas panelu Towary pożądania podczas koronakryzysu, który odbył się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Autor: horecatrends.pl Data: 10 listopada 2020 09:05

Jak przyznał Łukasz Smoliński, mimo że Deseo dobrze radzi sobie podczas koronakryzysu, na rynku cukierniczym są jednak także bankructwa. Sporo cukierni boutique'owych ma obecnie olbrzymi problem.

Firma w czasie pandemii uruchomiła akcję ciastkowóz - dostarczała swoje ciastka do większości dużych miast.

Prezes Deseo opowiedział o ciekawej współpracy marki z branżą fitness. Firma zauważyła, że wśród jej fanów jest bardzo dużo trenerów personalnych, osób zajmujących się zdrowym stylem życia i przedstawicieli środowiska fitness. Na ich prośbę Deseo dokonało obliczeń kaloryczności składu produktów.

- Osoba, która jest w cyklu treningowym i w danym dniu brakuje jej np. 300 kcal, może sobie pozwolić na taką przyjemność - tłumaczył.

Ciastka z wyliczoną kalorycznością to odpowiedź na potrzebę rynku, motywowaną przez chęć zaspokojenia tego typu potrzeb przez osoby, dla których istotny jest zdrowy styl życia, dieta i wysiłek fizyczny.

Prelegent przyznał, że Deseo ma bardzo silne social media, co ułatwiło sprzedaż w czasie pandemii.

- Zawsze o to dbaliśmy. Jako właściciel Deseo jestem też współzałożycielem dużego bloga podróżnico-kulinarnego. Mamy swoje medium, którym mogliśmy wspierać nasz biznes - mówił podczas debaty Towary pożądania podczas koronakryzysu.

- Nasz sukces komunikacyjny opiera się na pełnym zrozumieniu istoty social mediów. To narzędzie, które działa w dwie strony. Nie jest to wyłącznie forma oświadczeń marek i komunikatów marketingowych. Jest to forma interakcji. Od samego początku odpowiadamy, wchodzimy w dłuższe rozmowy, staramy się odpowiadać na wiadomości jak najszybciej. Żartujemy sobie z naszymi fanami. Odpowiadamy też na sytuacje kryzysowe, kiedy np. ktoś zapomniał zamówić tortu dla swojego dziecka. Często ratujemy tego typu sytuacje - wymieniał Łukasz Smoliński.