Maczfit partnerem strategicznym akcji #WzywamyPosiłki

Maczfit oficjalnie dołączył do obywatelskiej inicjatywy #WzywamyPosiłki, która wystartowała w całej Polsce z początkiem tego tygodnia. Jej misją jest dostarczyć posiłki personelowi medycznemu walczącemu z pandemią koronawirusa. Maczfit zapewni zestawy diety udełkowej do szpitali zakaźnych w Polsce.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 04 kwietnia 2020 18:31

Inicjatywa #WzywamyPosiłki zrodziła się z chęci okazania wdzięczności i wsparcia pracownikom służby zdrowia, którzy walczą na pierwszej linii z pandemią koronawirusa. Informacje o sytuacji wyczerpanego personelu medycznego w krajach, które wcześniej doświadczyły pandemii zainspirowały organizatorów do stworzenia ogólnopolskiej akcji wspierającej polski personel medyczny. Organizatorzy weryfikują stan zapotrzebowania na żywność i napoje w poszczególnych placówkach i wysyłają posiłki tam, gdzie rzeczywiście ktoś na nie czeka. Wszystkie działania odbywają się we współpracy z przedstawicielami szpitali.

- Gdy #WzywamyPosiłki zaapelowały w piątek do branży gastronomicznej z prośbą o pomoc, nie zastanawialiśmy się ani chwili. W weekend oszacowaliśmy możliwości produkcyjne i zorganizowaliśmy do tej akcji specjalny zespół. Teraz ważna jest wspólnota i solidarność. To dla nas zaszczyt wspierać #WzywamyPosiłki. Są takie instynkty, które przychodzą naturalnie i mamy nadzieję, że więcej firm dołączy do akcji – mówi Małgorzata Wierzbicka, Dyrektor ds. Marketingu Maczfit.

Pierwsze posiłki opuściły halę produkcyjną Maczfit już we wtorek, firma zapewni do końca trwania akcji dostawę pięciodaniowych zestawów do szpitali zakaźnych na terenie Polski. Do dziś dzięki akcji do szpitali w całej Polsce dostarczono już 1475 posiłków.

Poza Maczfit partnerami strategicznymi akcji są jeszcze sieci fastfoodów i kawiarni, restauracje i producenci z branży FMCG. Ciągle dołączają kolejne firmy - inicjatywa ma charakter otwarty. We #WzywamyPosiłki bierze również udział kilkadziesiąt mniejszych firm z całej Polski. Akcję wspiera także Facebook Company. Do akcji już w najbliższy piątek dołączy również Szlachetna Paczka, która d 20 lat łączy Polaków w mądrym pomaganiu. Szlachetna Paczka zapewni wsparcie organizacyjne, dzięki któremu zwiększy się zasięg akcji, a specjalna zbiórka pozwoli zaangażować w działania pomocowe mały biznes gastronomiczny, który sam znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji.