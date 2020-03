Magda Gessler apeluje o rządowe wsparcie branży gastronomicznej

View this post on Instagram

Przebywanie na kwarantannach i/lub świadome niewychodzenie z domów w obawie przed zarażeniem, zmieni podejście Polaków do gotowania w domu i kuchni zero waste. - Mówi się, że młode pokolenie w ogóle nie gotuje. Instagram oraz Facebook oszalał. Wszyscy gotują. Ponieważ moim zdaniem nie stać nas na to, żebyśmy wyrzucali jedzenie, to tym bardziej będziemy patrzeć na to jak sprawnie gospodarować domową kuchnią. Zresztą coraz więcej osób ma z tego bardzo dużo przyjemności. Bo kuchnia zero waste jest i smaczna, i ekonomiczna - mówi Jagna Niedzielska 👍😷🥘 . #jagnaniedzielska #zerowastelife #zerowaste #zerowastefood #foodsave #savefood #zerowastewkuchni #gotowaniezerowaste #gotowanie #cooking #instagotowanie #instacooking #kwarantanna #zostanwdomu #zostańwdomu #zostajemywdomu #koronawirus #coronavirus @jagna.niedzielska