Majówka 2020: Chillout w cieniu koronawirusa

Tradycyjny grill (choć w mocno okrojonym gronie), w domu z książką, w ogródku z koszem piknikowym, a może... na balkonie? Tegoroczna majówka będzie wprawdzie przebiegać inaczej niż wcześniejsze, mamy jednak nadzieję, że da nam wszystkim choć powiew "normalności".

Autor: Anna Wrona/horecatrends.pl Data: 01 maja 2020 10:24

W tym roku majówka przebiegnie inaczej niż choćby rok temu. Dopiero od 4 maja zostaną otwarte hotele i miejsca noclegowe. Nie możemy się gromadzić. Zachowujemy dystans społeczny, zasłaniamy usta i nos. Chociaż część restrykcji została już zdjęta, nadal pozostało wiele obostrzeń. Nie znaczy to jednak, że nie da się tego czasu miło spędzić.

Grill (w okrojonym gronie)

Według badania aplikacji BLIX blisko 75 proc. Polaków podczas tegorocznej majówki planuje grillować, większość we własnym ogrodzie lub na działce. W czołówce listy zakupów znalazły się takie produkty, jak mięso, kiełbasa, pieczywo, ketchup i warzywa, a także piwo. Średnio rodacy planują wydać między 50 a 150 złotych.

Majówka odbędzie się więc w ogrodach i na działkach, gdzie w bezpiecznych warunkach można spędzić czas z domownikami.

– Nie ma się co dziwić, że ludzie czują się u siebie najbezpieczniej. To sprawia, że wykonują pewne czynności rytualnie. A na naszych oczach ukształtował się automatyzm w stosunku do zjawiska długiego weekendu oraz grillowania. I on zawsze będzie robiony tak samo, chyba że zabraknie mięsa i piwa. Ewentualnie wejdzie w życie zakaz palenia grilla w ogrodzie. Wtedy ludzie pod groźbą kary tego nie zrobią – mówi dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Zestaw piknikowy od gastro

Z ofertą zestawów majówkowych wyszło też wiele restauracji. Sprzedaż gotowych produktów stała się dziś jednym ze sposobów na przetrwanie gastronomii w czasie zamkniętych dla gości lokali. Swoje produkty zaoferowali m.in. Baron the Family czy Polana Smaków.

A może majówkowe menu degustacyjne dla dwóch osób w koszu piknikowym? Lokale nie przestają zaskakiwać kreatywnością.

Na kocyk zaprasza też Nikisz z Pieca, nowa marka Śląskiej Prohibicji.

Impreza na balkonie?

Nową formą spędzania czasu podczas pandemii stało się... imprezowanie na balkonie. Motyw podchwyciły już marki spożywcze i gastronomiczne.

#zostańwdomu

Dla tych, którzy wolą (lub muszą) jednak przesiedzieć Majówkę w domu, pozostają książki i domowe gotowanie ;)