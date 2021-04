Majówka 2021. Co nas czeka?

Mimo, że polski rząd trochę odwołał majówkę - nie otwierając na ten czas hoteli i gastronomii, to jednak Polacy szykują się na swoje ulubione świętowanie i grillowanie a także na wyjazdy. Co nas czeka w pierwszy majowy weekend?

Autor: www.horecatrends.pl Data: 30 kwietnia 2021 12:06

Mimo trwającej pandemii Polacy szykują się na swoją ulubiona majówkę. W końcu grillowanie to sport narodowy Polaków.

W tym roku, po raz drugi z rzędu majówka odbędzie się w cieniu pandemii i obostrzeń.

Niemal 40 proc. Polaków deklaruje, że na majówkowe grillowanie przeznaczy od 51 do 100 zł. Z tego ponad 93% ankietowanych przyznało, że niezbędne produkty postara się kupić w promocyjnych cenach.

Polacy tęsknią za spotkaniami, wyjściem do restauracji dlatego majówkowe grillowanie, mimo skromniejszego niż dotychczas grona, z pewnością przyniesie nam namiastkę kulinarnych wojaży zahamowanych przez lockdown.

Majówka - czy hotele są otwarte?

Do 7 maja hotele są zamknięte, są jednak wyjątki. Kto może korzystać z hoteli?Rząd ogłosił plan odmrażania gospodarki. Po majówce, 8 maja otwarte będą hotele. Jednak z limitami.

Jednak mimo wszystko zaradni Polacy planują swoją ulubioną Majówkę. Majówka 2021 odwołana? Wręcz przeciwnie.

- Ponad 600 lokalizacji, w tym liczne restauracje, bary, kawiarnie, obiekty noclegowe i wiele innych miejsc, gdzie można legalnie skorzystać z usług lokalnych przedsiębiorców w czasie majówki - informują twórcy interaktywnej mapy wolnego biznesu.

Z kolei Polska Izba Hotelarzy ruszyła z inicjatywą Otwieramy na Majówkę.

- W tych trudnych czasach hotele mogą leczyć i pełnić ważną rolę w systemie prewencji zdrowia publicznego. Dlatego Polska Izba Hotelarzy rusza z inicjatywą Otwieramy na Majówkę. Poprowadzimy hotelarzy przez proces przeorientowania się na obiekty świadczące usługi lecznicze oraz para-medyczne - mówi Marek Łuczyński, prezes zarządu Polskiej Izby Hotelarzy.

Otwarte lasy i dróżki rowerowe

Spacery w czasie majówki są na szczęście dozwolone, a nawet zalecane ze względu na korzystny ich wpływ na nasze zdrowie. Warto skorzystać więc z tej okazji i wybrać się na wędrówkę do lasu.

Jeśli wzdrygasz się na samą myśl o rodzinnym grillu na działce przy ogrodowym stole z karkówką i piwem, wsiądź na rower i oddaj się aktywności fizycznej. Przed wyprawą rowerową koniecznie zaplanuj trasę, przygotuj odpowiednie ubrania i sprawdź stan techniczny jednośladu.

Majówka to grillowanie

Początek maja to oficjalny start sezonu grillowego. Wyższa temperatura na zewnątrz sprzyja wyjściu z kuchni i poszukiwaniu kulinarnych przygód na świeżym powietrzu.

Rozpalanie grilla może być wyzwaniem, szczególnie dla początkujących. Skutecznie rozpalony grill zapewni żar, który posłuży do przygotowania ulubionych potraw. Jednak utrzymanie i ujarzmienie ognia mogą przysporzyć problemów.

Jak rozpalić grilla?

Na początek należy przygotować ęgiel drzewny bądź brykiet. Jeżeli chcemy użyć drewna, wybierzmy buk lub grab. Sprawdzą się najlepiej, ponieważ wolniej się spalają. Żeby rozpalić ogień warto użyć cienkich drewienek bądź gałązek. Do rozpalania można użyć również szyszek, które nadadzą charakterystyczny i przyjemny zapach grillowi. Zarówno drewno jak i szyszki muszą być wysuszone. Na środku grilla trzeba ułożyć węgiel bądź brykiet na kształt piramidy. Połóżmy drewienka i zapalmy. Nie warto wkładać drewienek pod węgiel, opóźni to proces rozpalania, gdyż drewienko nie spali się w całości. Następnie trzeba poczekać aż drewienka rozpalą bazę, trwa to około 25-30 min. Ważne jest by poczekać, aż żar będzie intensywny. Zbyt słaby żar wpłynie na smak grillowanych potraw.

Zakaz girllowania?

W kilku stołecznych dzielnicach wprowadzono ograniczenia m.in. w rozpalaniu grilli i ognisk.

0d 26 kwietnia 2021 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że w części województwa mazowieckiego, w tym w Warszawie na terenie dzielnic Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzoapirenu - przekazała rzeczniczka stołecznego magistratu Monika Beuth-Lutyk.

Majówka bez marnowania żywności

Majówkę zaczynamy zazwyczaj dużymi zakupami. Być może przeraża nas wizja zamkniętych marketów i wyobrażamy sobie kryzysowe sytuacje, gdy czegoś nam zabraknie. Ten stan dobrze poznaliśmy w pierwszym roku pandemii: kupowaliśmy rzadziej (82% respondentów), ale za to więcej (52%) – jak wskazuje raport z badań Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności i marki McCormick (2020). Jednocześnie zaczęliśmy lepiej “zarządzać” naszymi zakupami – o 12% wzrósł odsetek osób, które świadomie starały się nie dopuścić do zepsucia się czy zmarnowania produktów spożywczych.

Warto też pamiętać, aby naszemu majowemu grillowaniu nie towarzyszyły plastikowe jednorazowe naczynia, sztućce i słomki. Te drobne wybory lepszych opcji sprawią, że będzie nam się odpoczywało o wiele przyjemniej.

Majówka - jaka ma być pogoda

Jedynym co mołgoby fanom "majówkowania" zepsuć weeked jest pogoda. Synoptycy IMGW mają niestety złe wieści dla tych, którzy liczyli na słoneczną majówkę. Najbliższy weekend zapowiada się pochmurnie i deszczowo. A w niedzielę wręcz burzowo.

Jednak za długo czekaliśmy na ten majowy czas, żeby przejmować się pogodą. Prawda?