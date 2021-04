Majówka zero waste

Majówka to kolejna, dobra okazja do zatrzymania się, spojrzenia na naszą codzienność i budowania lepszych nawyków. Podajemy przepis na majówkę w rytmie zero waste.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 30 kwietnia 2021 12:45

Majówkę zaczynamy przeważnie od dużych zakupów. Czy przeraża nas wizja zamkniętych marketów i wyobrażamy sobie kryzysowe sytuacje, gdy czegoś nam zabraknie? Ten stan dobrze poznaliśmy w pierwszym roku pandemii: kupowaliśmy rzadziej (82% respondentów), ale za to więcej (52%) – jak wynika z raportu Gospodarowanie żywnością w trakcie pandemii na zlecenie Federacji Polskich Banków Żywności i marki McCormick. Jednocześnie zaczęliśmy lepiej “zarządzać” naszymi zakupami – o 12% wzrósł odsetek osób, które świadomie starały się nie dopuścić do zepsucia się czy zmarnowania produktów spożywczych.

Majówka w duchu #zerowaste

#1 Kuchenna logistyka

Raz na jakiś czas warto zrobić przegląd szafek i lodówki, aby sprawdzić co trzeba kupić, a co da się jeszcze wykorzystać.

– Zapomniana paczka makaronu, zagubiona w szafce puszka z pomidorami czy inne produkty z długą datą trwałości mogą nam posłużyć do ugotowania czegoś pysznego – warto sięgnąć po nowe przepisy i rozwijać naszą kreatywność. Kolejną kwestią jest weryfikacja czy nie trzymamy produktów z widocznymi oznakami zepsucia – to sygnał, że warto uważniej robić zakupy - mówi Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności.

#2 Przemyślane zakupy

Zakupy zaczynają się o wiele wcześniej niż przy półce sklepowej. Rozpisanie posiłków na kilka dni do przodu połączone z weryfikacją kuchennych zasobów to początek dla listy, której będziemy się trzymać w sklepie – zarówno tym stacjonarnym, jak i online. A przed majówką to też dodatkowo duża szansa, że nie przywitamy jej w długiej kolejce do kasy lub przed komputerem.

#3 Jedzenie dla zdrowia i planety

Planujesz grilla? Pamiętaj, że to nie tylko sposób na kiełbaski. Grilluj warzywa – to świetny patent na wykorzystanie tych, które przetrzymaliśmy w naszej kuchni: nie wyglądają świeżo, ale nie mają oznak zepsucia. Te najświeższe wykorzystaj z kolei do wiosennej sałatki, która dobrze uzupełni mięsne menu. Aby było less waste (mniej marnowania), warto zwrócić uwagę na te niezbyt ładne, które częściej się marnują już w sklepie, a są przecież tak samo dobre, jak te o idealnym wyglądzie:

– Według raportu Banków Żywności ponad połowa Polaków nie kupuje pełnowartościowych, ale gorzej wyglądających warzyw i owoców małych, brzydkich, o dziwnych kształtach. Kupienie ich na majówkowego, warzywnego grilla to pierwszy krok do troski o naszą planetę i nas samych. Od zmiany naszych nawyków zależy komfort życia na Ziemi i takie przełożenie nie jest przesadą – nie bez powodu ONZ w Celach Zrównoważonego Rozwoju podkreśla też duże znaczenie bardziej roślinnej diety – mówi Dorota Jezierska.

Warto też pamiętać, aby naszemu majowemu grillowaniu nie towarzyszyły plastikowe jednorazowe naczynia, sztućce i słomki. Te drobne wybory lepszych opcji sprawią, że będzie nam się odpoczywało o wiele przyjemniej.