Makłowicz wraz z Roślinniejemy zachęca, by jeść mniej mięsa

Makłowicz wraz z Roślinniejemy zachęca, by jeść mniej mięsa

RoślinnieJemy ruszyło z kolejną kampanią, która ma zachęcić do tego, by na co dzień częściej sięgać po roślinne potrawy. W inicjatywę Chefs for Change zaangażowali się kucharze z całej Polski, a głosu animacji użyczył Robert Makłowicz.

Autor: Noizz Data: 15 czerwca 2020 11:25