Makro: Tydzień Kuchni Polskiej w tym roku w szczególnych okolicznościach

Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, a co za tym idzie, trudnej sytuacji lokali gastronomicznych, a może właśnie z tego powodu, także w tym roku Makro Polska postanowiło podjąć działania związane z Tygodniem Kuchni Polskiej.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 27 października 2020 15:04

- Od 2018 roku prowadzimy program Polskie Skarby Kulinarne, którego celem jest promocja bogactwa i tradycji kuchni polskiej, a także zaproszenie do odwiedzenia restauracji na Szlakach Kulinarnych regionów. Jednym z ważnych wydarzeń w ramach programu jest Tydzień Kuchni Polskiej tradycyjnie organizowany w okolicach święta niepodległości Polski, czyli 11 listopada - podaje zespół Makro Polska.

- Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej w kraju, a co za tym idzie, trudnej sytuacji lokali gastronomicznych, a może właśnie z tego powodu, także w tym roku postanowiliśmy podjąć działania związane z Tygodniem Kuchni Polskiej. Mamy nadzieję, że stanie się on okazją do pokazania solidarności i wsparcia dla restauratorów, szefów kuchni i wszystkich, którzy pracują w „gastro”, są naszymi partnerami i przyjaciółmi. Okazją do podkreślenia, iż jesteśmy „razem dla polskiej gastronomii” - czytamy w oświadczeniu firmy.

Makro Polska zachęca influencerów do przyłączenia się do Tygodnia Kuchni Polskiej w formie publikacji na blogach i w mediach społecznościowych. Może to być specjalny przepis „biało-czerwonego” dania Waszego autorstwa, opis wizyty w restauracji na Szlaku Kulinarnym albo opowieść

z historii polskiej kuchni.