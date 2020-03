Małgorzata Grycan: intensywnie śledzimy trendy konsumenckie

Małgorzata Grycan dwa lata temu przejęła stery w lodowym imperium rodziny Grycan. Nazwana „tajną bronią” swojego ojca Zbigniewa Grycana – założyciela marki – zajmuje się m.in. rozwojem oraz opracowywaniem nowych produktów. To za jej sprawą ta tradycyjna sieć zaczęła reagować na zmieniające się trendy i wprowadzać do portfolio opcje roślinne - informuje Roślinniejemy.

Autor: www.horecatrends.pl/ Roślinniejemy Data: 12 marca 2020 11:20

Skąd pomysł na roślinne pozycje w ofercie tradycyjnej firmy jaką jest Grycan?

Lody wegańskie Grycan to zdecydowanie moje oczko w głowie. To linia która jest mi niezwykle bliska z wielu powodów. Od ponad 15 lat jestem wegetarianką. W pełni popieram dietę wegańską i jestem przekonana, że myśląc zarówno o sytuacji zwierząt, jak i naszej planecie, jest ona dobrym rozwiązaniem. Jednocześnie bardzo intensywnie śledzimy trendy konsumenckie. Coraz więcej klientów pyta nas o roślinne opcje. Przypomnę, że od wielu lat mamy w ofercie sorbety, które od ponad roku posiadają certyfikację V-label. Chcieliśmy dać weganom więcej, bo wiemy, że osoby stosującą dietę roślinną albo wykluczające spożycie nabiału z innych powodów, ogromnie tęsknią za prawdziwymi, kremowymi lodami. Przybywa także dzieci z alergiami i także do nich kierujemy swoją ofertę. Otrzymaliśmy bardzo wiele podziękowań za nasze wegańskie lody od rodziców dzieci na diecie bezmlecznej. Zatem pomysł na nasze lody wegańskie to wynik zarówno mojego światopoglądu, jak i odpowiedź na aktualne trendy i potrzeby naszych klientów.

Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, za to, że uwierzyli w ten „nowoczesny” produkt. Moja Mama ma olbrzymi udział w powstawaniu wegańskich smaków. Wierzę, że oferta roślinna to kawałek naszej lodowej przyszłości. I że dzięki tym lodom dotrzemy do osób, które do tej pory nie były naszymi klientami.

