Manufaktura Czekolady Chocolate Story stworzy Muzeum Prawdziwej Czekolady

W Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 9/15 powstanie Muzeum Prawdziwej Czekolady. Stworzy je Manufaktura Czekolady Chocolate Story, firma która od ponad 10 lat zajmuje się produkcją czekolad od ziarna kakaowca po tabliczkę czekolady.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 28 września 2020 14:04

Manufaktura Czekolady Chocolate Story ogłosiła inicjatywę pozyskania kolejnych eksponatów.

— Jesteśmy zainteresowani każdym przedmiotem historycznie związanym z czekoladą. W szczególności poszukujemy etykiet, plakatów, puszek i pudełek z XIX I XX wieku, a także wszelkich gadżetów, broszur czy książek. Świetnym uzupełnieniem naszej kolekcji będą również urządzenia i narzędzia do rzemieślniczej produkcji czekolady — mówi Krzysztof Stypułkowski z Manufaktury Czekolady Chocolate Story. Każdego, kto zdecyduje się przekazać eksponaty do muzeum, organizator nagrodzi wyrobami własnej produkcji. Za najciekawsze zgłoszenia przewidziane są nagrody pieniężne do 1000 zł.

Otwarcie muzeum zaplanowane jest na jesień 2020 r.