Marta Dymek zniknęła z sieci na 1,5 roku. Wraca jako Fundacja Jadłonomia

Marta Dymek, autorka kultowej "Jadłonomii" i najbardziej popularnego i jednocześnie wegańskiego bloga kulinarnego w Polsce odezwała się w sieci po 1,5 rocznej przerwie i milczeniu.

Marta Dymek z Jadłonomii zniknęła z sieci na 1,5 roku. Wraca w nowej odsłonie

Marta Dymek, twórczyni jednego z najpopularniejszych wege blogów w Polsce, do pewnego momentu niezwykle aktywna w Social Mediach, nagle w 2021 r. zniknęła z wirtualnej przestrzeni publicznej. Ostatni kulinarny wpis blogerki pochodzi z 21 kwietnia 2021 r.

Fani Jadłonomii i Marty Dymek od 1,5 roku pytali w sieci co się dzieje, co się stało.

23 października autorka postanowiła wyjaśnić co się z nią działo przez ostatnich kilkanaście miesięcy.



- Przez wiele lat byłam obecna w internecie prawie cały czas. A potem nagle zniknęłam na dwa lata. I teraz chciałabym powiedzieć o tym kilka słów. To był trudny okres. Taki, w którym doświadcza się tych wyzwań, co do których ma się nadzieje, że nadejdą jak najpóźniej. Choroba, znój opieki, śmierć, wreszcie własna choroba. W tym samym roku urodziłam człowieka i zostałam dumną mamą. Trud pożegnań i powitań zdawał się być najmniejszym zmartwieniem. Wszystko działo się, jak to z reguły w takich sytuacjach bywa, nieplanowane. Zadbałam jednak o to, żeby ten kto bardzo się martwił, nie został bez odpowiedzi, wie o tym każdy, kto napisał do mnie maila lub wiadomość. Za wszystkie bardzo, bardzo Wam dziękuję - informuje Marta Dymek na Facebooku.

Marta Dymek gdzie jest. Jadłonomia co się stało

Fani odchodzili od zmysłów kiedy Marta Dymek zniknęła bez słowa. Stąd pojawiło się wiele pytań w wyszukiwarkach google m.in.: Co sie stało z Marta Dymek, Marta Dymek gdzie jest, Jadłonomia co się stało.

fot. Jadłonomia

- Ale, to było już jakiś czas temu. Czas płynął. Pożegnałam kogo miałam pożegnać, kto miał wyzdrowieć wyzdrowiał, a ja nawet zdążyłam stanąć na dwóch nogach jako mama. I znowu, jak to w takich sytuacjach bywa, trochę się zmieniłam. Praca do której nareszcie mogę wrócić, też zmieni się razem ze mną. Żeby nie było tak smutno, wierzę w to, a właściwie wiem, że jest to zmiana na lepsze. Na którą mam w końcu wystarczające siły, pokorę i dojrzałość, w odpowiednich proporcjach.

Jadłonomia wraca jako Fundacja Jadłonomia

- Jadłonomia już wkrótce ruszy ponownie jako Fundacja Jadłonomia. Będzie to kontynuacja tego, co robiłam przez ponad dekadę i na czym znam się najlepiej. Szczegóły pojawią się niedługo w osobnych postach, najpierw chciałam napisać Wam taką osobną, dość osobistą, wiadomość jak powyżej. Dziękuje tym, którzy i które przebrnęli przez nią końca. To ostatni taki smutny i osobisty status, od jutra zaczyna się nowe - informuje Marta Dymek z Jadłonomii na Facebooku.

Kim jest Marta Dymek

Marta Dymek urodziła się 3 lipca 1990 we Wrocławiu. To polska kucharka, autorka książek kulinarnych i bloga „Jadłonomia” oraz aktywistka na rzecz weganizmu. Publicystka i kulturoznawczyni.

Wydała trzy książki, które sprzedały się łącznie w ponad milionie egzemplarzy, doczekały się nagród oraz zagranicznych wydań. Są to najlepiej sprzedające się książki kulinarne w Polsce i jedyne sprzedawane zagranicą.

Na Facebooku jest profil obserwuje ponad 346 tys. fanów.