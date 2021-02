Marta Glinka: czekamy na powrót kulinarnych doświadczeń w wersji stacjonarnej

- Im dłużej restauracje są zamknięte tym bardziej Foodies, czyli osobom które nieustannie poszukują nowych miejsc, nowych smaków, lubią zdobywać nowe doświadczenia kulinarne – brakuje elementu zaskoczenia i powiewu nowości. Tęsknimy do podróży, także tych smakowych, eksperymentowania z różnymi daniami - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Marta Glinka, autorka bloga Restaurantica i Warsaw Foodie, ekspert ds. trendów kulinarnych, konsultant marek z sektora spożywczego i horeca.

- Pandemia zatrzymała dynamiczny rozwój gastronomii, większość planowanych nowych otwarć zostało wstrzymanych, działalność rozpoczynają tylko pojedyncze lokale. Jednocześnie mamy do czynienia z lawiną zamknięć, które dotknęły również miejsca z tradycjami, działające z sukcesem od wielu lat. Restauratorom jest teraz szczególnie trudno, bo dowozy nie zrekompensują zysków z normalnie funkcjonującej restauracji. Pomaga elastyczność, otwarcie na zmiany i ciągłe obserwowanie potrzeb i oczekiwań klientów - wylicza Marta Glinka.

Jej zdaniem oferta restauracji na wynos powinna być dopasowana zarówno do możliwości przewozu, bo przecież nie każde danie nadaje się do oferty na wynos, jak i do zmieniających się podczas pandemii potrzeb konsumentów. - Chętniej niż po wykwintne dania sięgamy obecnie po tzw. comfort food, dania proste, nieprzekombinowane. Na topie jest pizza, dania kuchni polskiej, czy street food. Ale szukamy również dań o zdrowych składnikach, przez co zamówienia potraw wegańskich i wegetariańskich dynamicznie rosną - dodaje.

Wielu restauratorów tylko lekko zmieniło czy skróciło menu dopasowując je w ten sposób do dowozów. Inni zauważyli, że mamy teraz inne potrzeby i dokonali radykalnych zmian w karcie dań, tworząc zupełnie nowe, tymczasowe koncepty na czas COVID.

I zapewia, że jednak niezależnie od tego, jaką ofertę w dowozie mają restauracje, z niecierpliwością czekamy na powrót do możliwości kulinarnych doświadczeń w wersji stacjonarnej. - Wyjście do restauracji to przecież nie tylko smak, ale także sposób podania, możliwość podejrzenia kucharzy przy pracy, rozmowa z kelnerem, sommelierem czy możliwość spotkania przy jednym stole z rodziną i przyjaciółmi - puentuje Marta Glinka.