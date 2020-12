Matteo Brunetti: 2020 był dla mnie intensywnym rokiem (wideo)

Matteo Brunetti, uczestnik 6. edycji programu MasterChef, podczas spotkania z nami podsumował 2020 rok i opowiedział o swoich planach zawodowych na kolejny rok.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 29 grudnia 2020 08:54

– Ten rok był dla mnie naprawdę intensywny zarówno pod względem zawodowym jak i prywatnym. Do tego dochodzi ta cała sytuacja na świecie związana z pandemią, w której nie wiadomo co można, a czego nie można robić. Mam nadzieję, że następny rok będzie zdecydowanie lepszy, w którym będzie mniej obaw. Podchodzę do wszystkiego pozytywnie z wiarą, że będzie lepiej – powiedział kucharz.

– Mam kilka planów. Niektórych nie mogę jeszcze zdradzić. Rok 2020 nauczył nas sporo działać w obszarach internetowych i będę jeszcze więcej rozwijać się w tym kierunku. Także i telewizja, i internet, i też, jeśli będzie możliwość, to organizowanie takich spotkań „po ludzku” jak robiło się kiedyś – dodał.