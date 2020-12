Matteo Brunetti o przygotowaniach do Świąt i kuchni zero waste (wideo)

Połączenie kuchni tradycyjnej z nowoczesnością, a wszystko w duchu zero waste – tak o swoich świętach opowiedział nam Matteo Brunetti, kucharz i uczestnik 6 edycji MasterChefa.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 22 grudnia 2020 13:50

– U mnie w domu przygotowania do Świąt są razem z mamą, bo wiadomo kuchnia mamy jest najlepsza, a święta to czas, kiedy cała rodzina może zgromadzić się w domu. Dania tradycyjne przygotowuje moja mama, z kolei ja dostaję od niej zielone światło na coś nowoczesnego np. tatar z łososia. Chcę co roku odnowić tradycję i dodać pieprzu – coś ciekawego potrawom, żeby zaskoczyć gości, aby nie było sto procent zawsze tradycyjnie – powiedział uczestnik 6 edycji programu MasterChef.

– Jestem wielkim zwolennikiem kuchni zero waste. Jak np. przygotowuję dania, w których są warzywa, to te wszystkie resztki jak np. skórka od ziemniaków czy skorupki po cebuli pakuję do dużej torby do zamrażalnika i z tego później robię np. wywar warzywny, który można używać do zup, sosów czy włoskiego risotto – tłumaczył.

– W Polsce je się dużo ryb na święta i wszystkie resztki z ryby jak np. głowa czy łuski można wykorzystać do przygotowania wywaru do zupy rybnej lub innych dań. Wszystko co odkłada się z jakiegoś składnika, który jest jadalny, można jakoś wykorzystać później w kuchni – dodał.