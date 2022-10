McDonald's McGold - złota dożywotnia karta McDonald's. Jak ją zdobyć?

McGold, złota karta McDonald's upoważniająca jej właściciela do dożywotnich lub czasowych darmowych posiłków w McDonald's, stała się już niemal legendą. Okazuje się, że złotą bonifikartę mają szansę otrzymać także zwykli klienci sieci.

McDonald's: Konkurs na złotą bonifikartę

McDonald's w Wielkiej Brytanii do 18 października 2022 ponownie rozdaje 1000 złotych kart wybranej garstce klientów. Aby móc je otrzymać, należy wziąć udział w konkursie „Double Peel” w ramach McDonald's Monopoly 2022.

Co daje złota karta McDonald's?

Posiadacze Złotej Karty McDonald's, którą można otrzymać w konkursie „Double Peel", mogą raz w tygodniu przez cały rok zamówić posiłek o średniej lub regularnej wielkości (przystawka, przystawka i napój) za darmo.

Kto ma dożywotnią złotą kartę McDonald's?

McDonald's słynnie także z kultowej dożywotniej złotej bonifikarty McGold. Złota karta McGold McDonald's dożywotnio upoważnia jej właściciela do darmowego jedzenia w McDonald. Posiadają ją m.in. Bill Gates, Warren Buffett czy amerykański polityk i przedsiębiorca Mitt Romney.

Tajemnicza złota karta McGold znalazła się w centrum uwagi, gdy aktor Rob Lowe pokazał ją w programie Jimmy Kimmel Live w 2015 roku. Nie był on jednak pierwszą osobą, która otrzymała taki bonus. Nie była to także karta dożywotnia.

Aby zdobyć złotą kartę McGold, nie trzeba być ani miliarderem, ani bliskim przyjacielem właściciela restauracji. W 2013 roku złotą kartę McDonald's otrzymał Charles Ramsey, miejski bohater, który uratował trzy kobiety i dziewczynę porwane i przetrzymywane przez jego sąsiada. W wywiadach Ramsey ciągle wspominał, że podczas ratowania dziewczyn trzymał „na wpół zjedzonego Big Maca”. Tysiące użytkowników Twittera wezwało firmę do nagrodzenia go złotą kartą McDonald’s. Sieć fast food posłuchała i podarowała mu darmowy McDonald's przez rok, a 14 lokali w Ohio zaproponowało, że otrzyma od nich darmowe hamburgery do końca życia.

Złota karta McDonald's w Polsce?

W Polsce nikt jeszcze nie został posiadaczem złotej bonifikarty McDonald's. Ciągle czekamy na pierwszego wybrańca sieci.