MENU główne, czyli kwestionariusz Horecatrends.pl: Czosnek w Pomidorach

"Czosnek w Pomidorach" rządzi w naszym dzisiejszym menu głównym, a dokładnie Anna Kosterna-Kaczmarek, autorka bloga o tejże nazwie. Ania przez lata szkoliła się pod okiem najlepszych polskich szefów kuchni i brała udział w wielu podróżach kulinarnych oraz wine tourach. Od dwóch lat pracuje z restauracjami w zakresie marketingu i social media, a ostatnio prowadzi warsztaty kulinarne. Zobaczcie, jak poradziła sobie za naszymi pytaniami.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 06 marca 2020 08:15

Jesz, żeby żyć, czy żyjesz, żeby jeść?

Żyję, żeby jeść i pić bąbelki ;)

Gdybym była produktem spożywczym, byłabym…

Czy Prosecco to produkt spożywczy? ;)

Gdybym była knajpą, byłabym...

Jedną z restauracji w Miami przy Ocean Drive, która serwuje najlepsze nogi kraba królewskiego. Elegancko, ale z twistem.

Smak mojego dzieciństwa to...

Najlepsza zupa pomidorowa babci Krysi i pyzy babci Oli. Nie umiem wybrać co na 1 miejscu.

Ostatnia kulinarna inspiracja to...

Podróż do Tel Awiwu, a potem warsztaty kulinarne z szefem kuchni z restauracji stamtąd. Jak tam jest zdrowo, warzywnie i kolorowo!

Podróż, którą najlepiej zapamiętały moje kubki smakowe to...

Stany Zjednoczone. Tam zakochałam się w mięsie z nóg kraba królewskiego. Przełykam ślinę na samą myśl o nich.

Moje kulinarne guru to...

Anthony Bourdain. Wielka szkoda, że jest już legendą.

Danie, które często przyrządzam i za każdym razem smakuje inaczej…

Chyba nie ma takiego…

Potrawa, która zmieniła moje życie to…

Chyba nie ma takiej jednej. Są to potrawy mojego taty, który gotuje w naszym domu rodzinnym. To jego pasja, z wykształcenia jest kimś innym. Eksperymentuje i wymyśla swoje dania. Myślę, że to on zaszczepił we mnie miłość do gotowania i jedzenia. Dzięki Jego potrawom jestem tu gdzie jestem i zmieniłam swoje życie parę lat temu, odchodząc z pracy w korporacji.

Moja największa kulinarna trauma to...

Chyba niestety vongole. Zatrułam się nimi ostatniego lata w Chorwacji i nie jestem od tej pory w stanie zjeść żadnych małży. Niedobrze mi na samą myśl o nich. A bardzo żałuję, bo kochałam bardzo.

Nigdy nie zjem...

Flaków. Jakoś nie mam takiej potrzeby.

W mojej kuchni nie może zabraknąć...

Czosnku. Nie bez powodu mój blog ma nazwę „Czosnek w Pomidorach” ;)

Żywność kupuję...

W różnych miejscach - warzywa i owoce głównie na targu, jaja „od kobiety”, ale lubię też niektóre duże sklepy spożywcze, bo mają dobrej jakości i świeże produkty.

Dziś na śniadanie jadłam...

Jogurt z muesli.

Miasto, w którym uwielbiam jadać to...

W Polsce Warszawa i Wrocław, na świecie chyba wszędzie we Włoszech i w Izraelu.

Polska potrawa, którą w ciemno poleciłbym turyście z zagranicy to...

Dobrze przyrządzony tatar wołowy, zdecydowanie.

Mój kulinarny afrodyzjak to...

Krewetki i małże św. Jakuba.