MENU główne - kwestionariusz Horecatrends.pl: Małgorzata Molska!

Kucharka z zamiłowania, dziennikarka kulinarna, podróżniczka poszukująca smaków świata, stylistka potraw a także scenarzystka i producentka programów kulinarnych. Gastro kobieta-rakieta zdradza nam dziś swoje kulinarne inspiracje, ulubione smaki i zwyczajach związanych z jedzeniem.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 28 lutego 2020 08:09

Jesz, żeby żyć, czy żyjesz, żeby jeść?

Kiedyś myślałam, że żyję po to, żeby jeść. Ten etap mam już chyba za sobą. Odkąd zostałam świadomą czterdziestolatką ;););) jedzenie traktuję jako sposób na dobre życie. Gotując i jedząc dbam o siebie, swoich bliskich i staram się dbać o wokół. Ale dbałość jest oczywiście nieodłącznie związana z …przyjemnością :)

Gdybym była produktem spożywczym, byłbym…

Nie chciałabym myśleć o sobie jak o produkcie spożywczym.

Gdybym była knajpą, byłabym…

Zawsze otwartą.

Smak mojego dzieciństwa to…

Ogórkowa mojej mamy gotowana na bazie kiszonych ogórków mojej babci z jej mokotowskiego ogrodu. I szczawiowa z dzikiego szczawiu własnoręcznie zrywanego na mazurskiej łące. Jesssuuu chcę ją!

Ostatnia kulinarna inspiracja to…

Ostatnio stale inspirują mnie warzywa. Codziennie na nowo.

Podróż, którą najlepiej zapamiętały moje kubki smakowe…

Sporo podróżuję i każdy wyjazd jest dla mnie odkrywaniem nieznanych smaków. Albo tych znanych, ale w ich organicznej formie. Ale chyba największym sztosem do tej pory jest dla mnie Korea. Koreańska kuchnia jest szalona - podejście Koreańczyków do smaku jest totalnie popieprzone. Nie wiem jak można jarać się fermentowaną płaszczką, której posmak amoniaku zostawia na podniebieniu na kilka godzin, ale już odlot kiszonej ostrygi wzniósł mnie na wyżyny totalnie pysznego zdziwienia. No i te owoce morza! Tak świeże, że ruszające się na talerzu, smakujące oceanem, naturą, takie prawdziwe…

Moje kulinarne guru to…

Chyba nie mam kulinarnego guru - obserwuję gastroświat i inspiruje mnie wiele osobowości kulinarnych, szefów, wnikliwych dziennikarzy, bezkompromisowych krytyków. Lubię przyglądać się karierom. Ale przez lata kochałam się w Anthonym Bourdain’ie, fascynując się jego umiejętnością hedonistycznego opisywania świata z jednoczesnym szacunkiem do człowieka. Anthony zawsze będzie takim moim gastro rock star.

Danie, które często przyrządzam i za każdym razem smakuje inaczej…

Nie potrafię zachować powtarzalności w mojej kuchni. Zawsze mnie poniesie, cały czas szukam i nie jestem w stanie tego powstrzymać. Jeśli pracuję nad recepturą, to proszę o pomoc moją mamę. Ona notuje, a potem odtwarza.

Potrawa, która zmieniła moje życie…

Kocham pizzę, ale od jakiegoś czasu nie mogę jej jeść bo jestem uczulona na pszenicę. Także jak ulegnę pokusie (zazwyczaj będąc we Włoszech - no nie mogę nie ulec….) moje życie znacznie zmienia się na kilka dni ;);)

Moja największa kulinarna trauma to…

Krupnik. Nigdy go nie lubiłam i w przedszkolu wylałam zawartość talerza na dywan, żeby nie musieć jeść. Zarobiłam wtedy solidnego klapsa od wielce troskliwej pani przedszkolanki (nie pozdrawiam!) . Serio tak było!

Nigdy nie zjem..

6 lat temu zrezygnowałam z mięsa. Raczej już go nie zjem. Chociaż… „nigdy nie mów nigdy”;)

W mojej kuchni nie może zabraknąć…