Międzynarodowy Dzień Hummusu. Globalny rynek pasty z ciecierzycy wart 812 mln USD

Hummus to śródziemnomorska pasta z ciecierzycy i tahini, stała się przekąską i przystawką dla milionów ludzi na całym świecie. Słynie z kremowej konsystencji, delikatnego smaku. 13 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Hummusu.

Hummus - co to jest

Hummus świetnie sprawdza się jako samodzielne danie, a także jako składnik, który wzbogaca smak innych potraw. Można w nim zanurzyć warzywa, chipsy, pitę i otrzymujemy smaczną przystawkę, a rozcieńczony oliwą z oliwek staje się oryginalnym zamiennikiem sosu. W sklepach spożywczych dostępnych jest mnóstwo gotowych wersji hummusu, w prosty sposób można go samodzielnie przyrządzić w domu. Wystarczy ciecierzyca, oliwa z oliwek, sok z cytryny, czosnek i pasta tahini.

Hummus - historia pasty z ciecierzycy i tahini

Kariera hummusu na światowych stołach trwa w najlepsze. Ta niepozorna potrawa, ma za sobą historię sięgającą tysięcy lat. Hummus należy do potraw, które cieszyły smakoszy w różnych częściach globu wiele tysięcy lat temu. Pastę z ciecierzycy widywano na stołach egipskich faraonów i rzymskich cesarzy. Zajadano się nią też w starożytnych Chinach.

Międzynarodowy Dzień Hummusu przypada 13 maja. Po raz pierwszy obchodzono go w 2012 roku. Święto zostało stworzone przez Bena Langa po to, by celebrować pokarm, który zbliża ludzi z całego świata. Intencja wydawała się słuszna, biorąc pod uwagę fakt, że w 2008 roku wybuchł konflikt kulinarny nazywany potocznie wojną o hummus. Wówczas Liban i Izrael zaczęły się kłócić o to, kto jest prawdziwym twórcą dania opartego na ciecierzycy.

Dzisiaj dzień Hummusu świętuje się na całym Bliskim Wschodzie, Afryce Północnej oraz w Europie i Stanach Zjednoczonych. To kulinarne świętowanie jest uzasadnione - przemawia za tym nie tylko smak hummusu, ale i wiele faktów odnoszących się do jego wartości odżywczych.

Globalny rynek hummusu wyceniony na 812 mln USD

Według MarketWatch, globalny rynek hummusu w 2020 roku został wyceniony na 812 milionów dolarów i oczekuje się, że do końca 2026 roku osiągnie 1,023 miliarda dolarów. W Stanach Zjednoczonych jedna trzecia populacji regularnie spożywa pastę z ciecierzycy.

Światową karierę hummusu potwierdzają dane sprzedażowe popularnej platformy zakupowej Everli działającej we Włoszech, Polsce, Czechach i Francji. W 2020 roku ilość zamówień zawierających hummus wzrosła na wszystkich tych rynkach o 532% w porównaniu z 2019 rokiem, a w roku 2021 wzrosła o kolejne 50%. W 2021 roku klienci Everli wydali na hummus blisko 330 tysiące złotych (70 tysięcy euro). W samej Polsce, mogli oni wybierać spośród niemal 150 produktów z kategorii "hummus", a także kupić składniki niezbędne do przyrządzenia go samodzielnie - ciecierzycę i pastę tahini.

Hummus zmienia nawyki żywieniowe

Podjadanie pasty z ciecierzycy może pomóc w walce z pokusą spożywania deserów ciągu dnia. Z badań wynika, że osoby, które jadły hummus po południu, miały o 20% mniejsze prawdopodobieństwo zjedzenia deseru wieczorem. Jeśli więc hummus potrafi ograniczyć pociąg do słodyczy, to jest to argument za tym, by częściej po niego sięgać. Takiego zdania są też naukowcy. Badanie z 2014 roku opublikowane w Journal of Nutrition and Food Sciences wykazało, że ludzie, którzy jedli ciecierzycę i hummus, byli o 53% mniej narażeni na otyłość. Osoby regularnie jedzące hummus miały też niższy wskaźnik masy ciała i obwód talii w porównaniu do osób, które po niego nie sięgały.

Hummus - jakie ma wartości odżywcze

Ciecierzyca, która jest podstawą hummusu jest doskonałym roślinnym źródłem białka i ma korzystny wpływ na regenerację organizmu. Hummus dostarcza blisko 8 gramów białka na porcję, dzięki czemu stanowi doskonały zastrzyk energii w południe, który może pomóc uniknąć przejadania się w ciągu dnia. Badanie przeprowadzone w 2019 roku w Frontiers in Nutrition wykazało, że 100-gramowa porcja ciecierzycy zapewnia 60 do 75% sugerowanego dziennego spożycia błonnika prebiotycznego.

Hummus zawiera także niezbędne minerały, takie jak żelazo i magnez, które są doskonałym źródłem kwasu foliowego (klucza do syntezy i naprawy DNA), witamin z grupy B i cynku. Ten ostatni jest korzystny dla funkcji odpornościowej i metabolizmu. Na liście minerałów obecnych w hummusie znajduje się również wapń, który jest niezbędny dla wzmacniania kości i dobrego funkcjonowania układu nerwowego.

Hummus powinien zawierać tahini - składnik pozyskiwany z nasion sezamu. Nasiona sezamu zawierają wysoki poziom witaminy E, która działa jako przeciwutleniacz w walce z wolnymi rodnikami i jest korzystna w utrzymaniu tkanki nabłonkowej. Nasiona sezamu pomagają z kolei zmniejszyć stan zapalny w organizmie poprzez redukcję IL-6 i CRP, które mogą być wysokie w chorobach zapalnych, takich jak zapalenie stawów.

Hummus cieszy nas swoją kremową konsystencję dzięki używanej do jego przyrządzania oliwie z oliwek. Badania pokazują że dieta bogata w oliwę zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób serca i innych schorzeń. Każde 10 gramów (około 2 łyżeczek) oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia spożywanych dziennie zmniejsza ryzyko choroby serca o dodatkowe 10%.