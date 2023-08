Te alkohole zdecydowanie są na fali. 13 sierpnia obchodzą swoje święto

Prosecco rewolucją na rynku wina

Międzynarodowy Dzień Prosseco jest dobrą okazją, by promować trunek, także w lokalach gastronomicznych. Włoski "musiak", obok hiszpańskiej cavy, stał się modną alternatywą dla francuskiego szampana, głównie z uwagi na znacznie niższe ceny. Prosecco zrewolucjonizowało segment wina w całej Europie.

Jak pisze "Rzeczpospolita", sprzedaż największych kategorii alkoholowych w tym roku spada ilościowo po kilka procent. Wina musujące za to zdecydowanie są na fali, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

Sprzedaż prosecco rośnie cały rok

Fenomen wzrostu w kategorii win musujących widać zwłaszcza w przypadku włoskiego prosecco, które rośnie cały rok i nie widać w tej kategorii efektów sezonowych. Polacy kupują je nie tylko w związku z sylwestrem i świętowaniem Nowego Roku, ale i – wręcz chętniej – podczas miesięcy letnich.

Jak wynika z danych firmy NielsenIQ, na które powołuje się "Rzeczpospolita", prosecco opiera się trendom ograniczania wydatków na trunki, które widać zwłaszcza w tegorocznych spadkach piwa i wódki. Ich sprzedaż ilościowa w ciągu roku, do końca czerwca, spadła odpowiednio 4 oraz 6 proc. r./r. Za to na prosecco w tym okresie wydaliśmy 17 proc. więcej, a kategoria urosła ilościowo 8 proc. W ciągu ostatniego roku wypiliśmy go niemal 10 mln l, czyli o 750 tys. l więcej niż rok wcześniej.

Skąd pochodzi prosecco?

Domem prosecco są północno-wschodnie Włochy – regiony Veneto i Friuli-Venezia Giulia. Geograficznie to miejsca zlokalizowana między Dolomitami, a Morzem Adriatyckim. Szczególne połączenie klimatu, gleby i tradycji winiarskiej daje początek temu wyjątkowemu winu.

Nazwa Prosecco zaczęła przewijać się w fachowych publikacjach dopiero w wieku XVIII, a metody produkcji tego trunku opisano i znormalizowano w stuleciu następnym. Na przyznanie pełnej ochrony prawnej wino Prosecco musiało jednak poczekać aż do roku 2009 roku.

Jak powstaje prosecco?

Wino prosecco powstaje metodą Charmanta, opatentowaną w 1895 roku przez Federico Martinottiego. Oznacza to, że po przejściu pierwszej fermentacji wyselekcjonowane trunki przelewane są do dużych, szczelnie zamykanych, stalowych kadzi. To właśnie w nich zachodzi wtórna fermentacja. Po jej zakończeniu wino poddawane jest filtracji i zabutelkowaniu. Metoda Charmanta, mimo że tańsza i mniej wymagająca od metody szampańskiej, pozwala otrzymywać wina niespotykanie rześkie i wyraźnie owocowe w aromacie i smaku.

Jak przechowywać i do czego podawać prosecco?

Prosecco lubi niskie temperatury. Powinno się je przechowywać w zacienionych miejscach w temperaturze od 8 do 14 st. C. Oczywiście przed podaniem warto wino Prosecco dodatkowo schłodzić – zdecydowanie najlepiej smakuje w temperaturze od 6 do 10 st. C.

W jakich kieliszkach serwować prosecco? W eleganckich i smukłych, posiadających długą nóżkę.

Do czego pasuje prosecco? Świetnie smakuje pite solo, np. w formie aperitifu, ale też podawane do lekkich potraw na bazie drobiu, ryb i owoców morza, sałatek i warzyw, makaronów czy pizzy.