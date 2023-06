Międzynarodowy Dzień Sushi. Japońska kuchnia na dobre zagościła na polskich stołach

18 czerwca to Międzynarodowy Dzień Sushi.

Pierwsze informacje na temat Sushi pochodzą z okresu Heian (794-1185) kiedy to sushi było przekąską w postaci sfermentowanej ryby, otoczonej ryżem, który miał właściwości konserwujące.

Sushi zaczęło pojawiać się w Polsce w latach 90. XX wieku i stopniowo zaczęło cieszyć się coraz większym zainteresowaniem.

Międzynarodowy Dzień Sushi. Świętujemy 18 czerwca

Pierwsze informacje na temat Sushi pochodzą z okresu Heian (794-1185) kiedy sushi było przekąską w postaci sfermentowanej ryby, otoczonej ryżem, który miał właściwości konserwujące. Między XVII a XIX wiekiem danie ewoluowało i przybrało formę podobną do tej, jaką znamy dzisiaj. Po II wojnie światowej sushi zaczęło zyskiwać popularność za granicą, co ułatwiły nowe technologie – można je było zamrozić i eksportować.

Glovo: jak i gdzie zamawiamy sushi

● 761 zł - tyle wyniosło najdroższe zamówienie na sushi w Glovo w 2022 r.

● Warszawa jest na 7. miejscu pod względem liczby zamówień sushi wśród miast ze wszystkich 25 krajów, w których aktywne jest Glovo. Na 12. miejscu uplasował się Kraków, a na 14. Łódź.

● Rośnie zainteresowanie sushi w mniejszych miastach - w ciągu 12 miesięcy w Piotrkowie Trybunalskim nastąpił wzrost zamówionych sushi o 970%, w Piasecznie o 845%, a w Rybniku o 608%!

● Najpopularniejszy rodzaj sushi w Polsce to maki (prawie 90% wszystkich zamówień), futomaki i hosomaki

● Największy wielbiciel sushi zamówił je aż 511 razy w ciągu 12 miesięcy!

Sushi - z czym to się je

Sushi składa się głównie z gotowanego lub surowego ryżu, skropionego octem ryżowym i formowanego w różne kształty. Do ryżu dodaje się dodatki w postaci warzyw, ryb i owoców morza. W zależności od dobranych składników może mieć różne wartości odżywcze, ale dobrze skomponowane może dostarczyć np. zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, białko i niektóre witaminy i minerały.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów sushi jest klasyczne nigiri, które składa się z delikatnie ugniecionego kawałka ryżu, na którym umieszcza się plaster surowej ryby, często pomiędzy tymi dwoma składnikami znajduje się odrobinę wasabi, czyli zielony, pikantny sos przygotowywany z korzenia wasabi.

Innym bardzo popularnym rodzajem sushi są maki. Jest to rolka sushi, w której ryż i nadzienie są zawinięte wewnątrz nori, czyli suszonego wodorostu, a następnie krojone na mniejsze kawałki. Istnieje wiele różnych wariantów, takich jak California Roll (w środku oprócz ryżu, znajduje się paluszek krabowy, awokado, ogórek i czasami ikra) czy Spicy Tuna Roll (wewnątrz znajduje się pikantne nadzienie z tartego tuńczyka wymieszanego z sosem chili). Dostępne są także sushi w tempurze czy z tak niekonwencjonalnymi dodatkami jak mango, truskawki, a nawet Nutella. Popularność diety roślinnej sprawia, że popularne są także opcje wegetariańskie i wegańskie.

Sushi spożywa się pałeczkami, oprócz rolek do zestawu dodawany jest marynowany imbir, który ma oczyścić podniebienie i przygotować je tym samym na kolejne smaki. Następnie, według preferencji, możemy nałożyć wasabi na sushi lub, jeśli nie przepadamy za ostrymi smakami albo wiemy, że wasabi jest już w środku, możemy je pominąć. Na końcu, rolkę delikatnie moczymy w sosie sojowym i delektujemy się jego smakiem.

Sushi na polskich stołach

Sushi zaczęło pojawiać się w Polsce w latach 90. XX wieku i stopniowo zaczęło cieszyć się coraz większym zainteresowaniem. To najpopularniejsze japońskie danie dość szybko na dobre wpisało się w gusta kulinarne Polaków. W 2022 roku Glovo zrealizowało ponad pół miliona zamówień sushi, co w porównaniu do 2021 roku daje 40% wzrost. Najwięcej zamawiają Warszawianie (najdroższe zamówienie 761 zł), Krakowianie i Łodzianie. Warszawa jest na 7. miejscu pod względem liczby zamówień wśród wszystkich 25 krajów, w których aktywne jest Glovo.

Sushi popularne jest także w mniejszych miejscowościach. Najnowsze dane pokazują, że w porównaniu z poprzednim rokiem, w 2023 w Piotrkowie Trybunalskim nastąpił wzrost zamówionych sushi o 970%, w Piasecznie o 845%, a w Rybniku o 608%! Uwielbiamy Maki, Futomaki i Hosomaki.