Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. "Chef" - to całodobowe zajęcie!

20 października świętujemy Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni. Czy szefem kuchni się jest czy się nim tylko bywa? Co jest najważniejsze w tej profesji?

Data: 20 października 2021

Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni - kim jest szef kuchni

Kim jest szefowa lub szef kuchni? To osoba, której głównym zadaniem jest organizacja i nadzorowanie pracy kucharzy i pomocników kucharzy. Szef kuchni ponosi odpowiedzialność za jakość oraz ilość wyprodukowanych potraw w lokalu, w którym pracuje.

Planuje codzienną produkcję kulinarną i ustala jej asortyment. Do jego obowiązków należy sporządzanie zapotrzebowania na surowce, ich właściwe przechowywanie i magazynowanie.

Dzisiaj, w dobie pandemii i deficytu dobrych i doświaczonych osób i rąk do pracy, dobry szef kuchni jest na wagę złota w każdym lokalu gastronomicznym.

Inicjatorem Międzynarodowego Dnia Szefa Kuchni był Bill Gallagher. Przyświecał mu szczytny cel: to nie tylko szerzenie wiedzy o zawodzie Szefa Kuchni, ale i dzielenie się posiłkiem z potrzebującymi.

Szef kuchni - to praca 24 godziny na dobę

Redakcja horecatrends.pl od 2018 roku rozmawia z różnymi szefami kuchni. Często pytamy ich o ten - kiedyś nieco marginalizowany, dzisiaj niezwykle poważany zawód. Rozmawiamy o wadach i zaletach życia i pracy w kuchni.

Przypominamy fragmenty naszych najlepszych rozmów.

Aleksander Baron, szef kuchni i założyciel Baron The Family.

- Szefem kuchni się jest i nie da się od tego uciec. To tak samo jak być żołnierzem, policjantem czy złodziejem. To jest praca 24 godziny na dobę. Nie jest to łatwe zajęcie. Dużo wymaga, dużo zabiera, trudno się żyje z szefowymi czy szefami kuchni - bo nasze życie zawsze zaczyna i kończy się właśnie w kuchni - mówił w rozmowie z horecatrends.pl Aleksander Baron.

Anna Klajmon, szefowa kuchni, jest podobnego zdania. - Zawód szefa kuchni wymaga 100 proc. poświęcenia. Dobry szef kuchni powinien być w restauracji praktycznie zawsze. Tym trzeba żyć. Szefm kuchni się jest, a nie się nim bywa. Kucharze zostali ostatnio wyciągnięci z kuchni. Na pewno duża w tym zasługa Gault&Millau, które postawiło na promowanie szefów kuchni a nie wyłącznie restauracji. Szefowie kuchni zaczęli się pokazywać, mówić o sobie, o swojej kuchni i gotowaniu - mówiła w rozmowie z serwisem www.horecatrends.pl Anna Klajmon.

Z kolei Adam Chrząstowski, szef kuchni i konsultant kulinarny przyznał na łamach horecatrends.pl, że jego zdaniem szef kuchni jest tak dobry, jak jego zespół.

Jego misją jako szefa kuchni jest dostarczanie radości gościom - to jego pasja, a nie zawód!

- Jako szef kuchni myślę o tym co robię 24 godziny na dobę, łącznie ze snami - dodaje.

Co powinni wiedzieć ludzie, którzy przygotowują się do zawodu? Z minusów Adam Chrząstowski wymienia stres, pracę pod presją czasu, niewygody związane z życiem towarzyskim czy rodzinnym i dużo ciężkiej fizycznej pracy, łącznie z pracą w wysokich temperaturach i ryzykiem ran.

- Plusem jest to, że jest to zawód, który szybko daje satysfakcję z tego co robimy. Feedbeck od gości jest natychmiastowy - dodaje.

Redakcja Horecatrends.pl życzy wszystkim Szefom Kuchni dobrego smaku na zawsze.

Szefowe i Szofowie Kuchni dziękujemy, że jesteście i malujecie nasz świat pysznymi i różnymi odcienami smaków.