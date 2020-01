Mięso może być przyjazne środowisku. Kampania Organuary konkuruje z Veganuary

Niedawno rozpoczęła się kontrowersyjna kampania Organuary, która będzie stanowiła wyzwanie dla Veganuary. Podczas gdy zachęca się do unikania produktów na bazie mięsa w styczniu, nowa akcja będzie próbować skłonić konsumentów do włączenia do diety podrobów i alternatywnych części mięsa.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 21 stycznia 2020 12:32

Podroby, ogólnie definiowane jako wnętrzności i narządy wewnętrzne zwierząt, przez kilka ostatnich dziesięcioleci stały się niepopularne wśród konsumentów, którzy wolą mięso "wygodne". Lekarze twierdzą natomiast, że są to produkty zdrowe i bogate w składniki odżywcze.

Do ich spożywania zachęca więc kampania Organuary. Jej propagatorzy twierdzą, że jest to zgodne z trendem zrównoważonego rozwoju, ponieważ ostatecznie oznacza to, że mniej kawałków mięsa zostanie zmarnowanych. Jeśli jedzenie "od nosa do ogona" znów stanie się popularne, może to prowadzić do zmniejszenia ilości hodowanych zwierząt, ponieważ całe zwierzę zostanie wykorzystane, a nie tylko pierś czy nóżka.

- Globalne ankiety udowadniają, że konsumenci rozważają jedzenie roślinnych zamienników mięsa czy mleka ze względów środowiskowych. To pokazuje, że konsumenci postrzegają diety roślinne jako lepsze dla naszej planety, podczas gdy w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Badania wykazały, że uprawa migdałów na mleko migdałowe wymaga zużycia nadmiernej ilości wody, która nie jest "zrównoważona". Niektóre badania nawet badały uprawę soi, ponieważ zajmują one nadmierną powierzchnię - podają propagatorzy akcji Organuary. I dodają, że transport wielu składników wegańskich produktów, które pozyskiwane są z krajów rozwijających się (a więc nie tam, gdzie jest największy popyt na nie), jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do emisji CO2.

Nie bez znaczenia jest także cena. Podroby i alternatywne kawałki mięsa są przyjazne dla domowego budżetu. To oznacza, że konsumenci mogą karmić swoje rodziny za mniej, a przy obecnej sytuacji gospodarczej jest to bardzo ważne. Umożliwiłoby to konsumentom lepsze jedzenie i może pomóc osobom żyjącym poniżej granicy ubóstwa w osiągnięciu ich codziennych potrzeb żywieniowych.

Wyższe spożycie podrobów może być rozwiązaniem na lepsze zdrowie i środowisko, o czym przekonuje Alliance for Natural Health (ANH). Robert Verkerk, założyciel, dyrektor wykonawczy i naukowy organizacji, wyraził swoje obawy dotyczące weganizmu, mówiąc, że istnieje nadmierne uproszczenie w kwestiach weganizmu i zrównoważonego rozwoju.