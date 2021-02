Ministerstwo Zdrowia: w Tłusty Czwartek pączki tuczą jak w inne dni

W Tłusty Czwartek pączki tuczą tak, jak w każdy inny dzień; jedno ciastko to ok. 290 kalorii – przypomina w mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia. Dodatkowy wysiłek pomoże spalić nadmiar kalorii, wystarczy np. pół godziny biegania – zaznacza resort.

Autor: PAP Data: 11 lutego 2021 10:09

"Pączki w Tłusty Czwartek tuczą tak samo, jak w każdy inny dzień roku. Jeden pączek to ponad 290 kcal. Odrobina dodatkowego wysiłku może jednak pomóc spalić ten nadmiar kalorii, wystarczy: 30 minut biegu, 46 minut pływania, 33 minuty jazdy na rowerze, 34 minuty aerobiku" - wskazało MZ na Twitterze.

Szacuje się, że w każdy tłusty czwartek Polacy spożywają przeciętnie ok. 2,5 pączka na osobę - w sumie w skali kraju oznacza to blisko 100 milionów pączków. Do przygotowania tak dużej liczby pączków w piekarniach, cukierniach i domach zostanie zużyte łącznie po ok. 500 ton cukru i masła, 2500 ton mąki pszennej, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln jaj.