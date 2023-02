Ghost kitchens, personalizacja. Mintel wskazuje trendy 2023 w kanale foodservice

Mintel wskazuje trendy 2023 w kanale HoReCa

W ramach corocznych prognoz, firma Mintel opracowała pięć Globalnych Trendów Konsumenckich 2023 wskazujących kierunki, w jakich rozwijają się potrzeby i preferencje konsumentów. Zdefiniowane zostały one jako: Teraz Ja, Władza w Rękach Ludzi, Wielkie Zmęczenie, Globalna Lokalność oraz Świadoma Konsumpcja.

Ich wpływ ma odniesienie do wszystkich segmentów rynku, w tym kanału foodservice, z naciskiem przede wszystkim na trzy pierwsze z analizowanych trendów.

Kierunek "Teraz Ja"

Konsumenci ponownie chcą się znaleźć w centrum uwagi, akcentując rosnącą potrzebę podkreślania swojej indywidualności. Odpowiedzią jest dostarczanie nowych doświadczeń, które rozbudzą ciekawość oraz uformują nowe, spersonalizowane zwyczaje. Bazując na danych konsumenckich Mintel dla Stanów Zjednoczonych, 44% przedstawicieli pokolenia Z przyznaje, że znalezienie sposobu na celebrowanie swojej indywidualności jest dla nich dużo ważniejsze teraz niż przed pandemią COVID-19.

- Jednym z ciekawszych konceptów produktowych wpisujących się w ten trend jest przykład Maal, producenta wina z argentyńskiej prowincji Mendoza. Wykreował on wino o nazwie Desarmado, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „do samodzielnego montażu”. Pudełko zawiera wina z różnych odmian szczepu Malbec - w ten sposób konsumenci mogą tworzyć własne mieszanki win - mówi ekspertka Mintela.

- W ramach kanału foodservice warto wskazać na kierunek związany z ghost kitchens, który spójny jest z rosnącym oczekiwaniem konsumentów, aby otrzymać dokładnie to, czego chcą, kiedy chcą. Technologia będzie sprzyjać rozwojowi personalizacji w gastronomii, z naciskiem na możliwości wokół programów lojalnościowych, które będą pozwalały na coraz dokładniejsze poznanie gustów konsumentów, a także będą potencjalnie umożliwiały nagradzanie za eksperymenty z nowymi daniami/smakami - dodaje Honorata Jarocka.

Trend 2023: Władza w Rękach Ludzi

Obecnie "mierzymy się" z nowym modelem konsumenta, który inwestuje w marki, współtworzy je i domaga się od nich zmian. Popularne platformy społecznościowe takie jak TikTok stawiają na pierwszym miejscu potrzebę własnej ekspresji, zachęcając konsumentów do rozwijania i promowania swojej kreatywności. W Stanach Zjednoczonych, 37% użytkowników mediów społecznościowych deklaruje, że obserwuje konta niszowych vlogerów i blogerów. Wpisując się w powyższe potrzeby, marki tworzą przestrzenie dla kreatywnego dialogu i zaangażowania konsumentów w tworzenie innowacyjnych rozwiązań i produktów.

Przykładem wykorzystania mocy sprawczej konsumentów jest współpraca IKEA i H&M w Wielkiej Brytanii. Połączyli oni siły uruchamiając „fabrykę idei” - wspólny projekt, w ramach którego twórcy, projektanci i drobni producenci mogą zgłaszać pomysły w różnych kategoriach w celu tworzenia produktów o wysokim rynkowym potencjale.

- W ramach możliwości dla gastronomii warto wskazać ponownie na technologię, w tym rolę konsumentów jako inwestorów w rzeczywistą produkcję żywności, a nie tylko produkt końcowy - dodaje Honorata Jarocka.

Wielkie Zmęczenie

Konsumenci będą coraz mocniej próbowali odciąć się od otaczającego ich szumu, aby skupić się na tym, co dla nich naprawdę ważne. Od kryzysu do kryzysu, wciąż za czymś goniąc, konsumenci są nieustająco bombardowani przez medialne historie i cyfrowe treści. Pandemia, rosnące koszty życia, kryzys energetyczny, geopolityczne zawirowania i kryzys klimatyczny - wszystko to odcisnęło i nadal będzie odciskać swoje piętno na psychice konsumentów, wywołując zmęczenie i poczucie przytłoczenia.

Według danych Mintel, 66% respondentów w Polsce identyfikuje się ze stwierdzeniem: „Aktywnie poszukuję sposobów na redukcję stresu”. Obiecującym segmentem będą zatem wszelkiego rodzaju produkty i usługi ukierunkowane na mentalne odciążenie konsumentów.