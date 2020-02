Oby do piątku – ta maksyma w tym tygodniu brzmi szczególnie wyjątkowo. A wszystko za sprawą dnia zakochanych, który w 2020 roku rozpoczyna weekend. O Walentynkach, miłości w kuchni, afrodyzjakach i kulinarnych oczarowaniach drugiej osoby, jak zwykle błyskotliwie, opowiada nam Marcin Kuc, gastrocelebryta, kucharz aka „Jaja w kuchni”.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 11 lutego 2020 08:49

Horecatrends.pl: Przez żołądek do serca. Hit czy kit?

Marcin Kuc, autor bloga "Jaja w Kuchni": To prawidło przypomina mi danie, które zaserwowałem dziesięć lat temu pewnej dziewczynie. Było to penne, pierś z kurczaka, słoik pesto, gęsta śmietana i mnóstwo parmezanu. Było to wtedy moje popisowe danie. Niestety, cholernie ciężkie. Wspomniany żołądek rozbolał, dziewczyna zbladła i... została na kilka lat, więc zatem działa.

Jaki jest Twój przepis na udaną kolację walentynkową?

Jeśli miłość zachodzi między dwoma osobami, które potrafią się rozkoszować nocną wizytą w Sapko Kebab, jest to właśnie idealna kolacja.

Kolacja walentynkowa w restauracji czy wspólne gotowanie w domu?

W restauracjach w walentynki można się zatracić w oglądaniu osób, które chodzą jeść tylko ten jedyny raz w roku. Głośne wyrażanie opinii, pstrykanie na kelnera i zaloty jak za karę. To mogę oglądać pasjami. Sam sobie, ani kochanej osobie tego nie zrobię. No chyba, że w Sapko.

Jakie potrawy Twoim zdaniem są wskazane w dzień zakochanych?

Kolega Michał Toczyłowski napisał książkę Sex & Cook, w której wyjaśnia, co warto jeść w takich sytuacjach. Mnie kręci kanapeczka po. Taka z majonezem, serem i ogórkiem kiszonym. I rzodkiewką. I kiełbaską. I trochę musztardy.

Magia afrodyzjaków. Czy smaki i potrawy mogą rzeczywiście pobudzić zmysły? Jakie są Twoje „miłosne” receptury?

Gdyby faktycznie tak było, przegryzalibyśmy ostrygę czekoladą i popijali prosecco. Moja miłosna receptura to sama przyjemność gotowania dla kogoś. I z tego miejsca przekazuję jej wiele sympatii oraz serdeczności.