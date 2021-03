Naturalne suplementy diety wśród trendów na talerzu (wideo)

Minął rok od pierwszego lockdowu. W tym czasie gastronomia poza jedną, małą przerwą była zamknięta, a większość z nas zmuszono do pozostania w domach. O tym, jak sobie radziliśmy w tym czasie pod kątem kulinarnym w rozmowie z Horecatrends.pl opowiada kucharz David Gaboriaud.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 23 marca 2021 08:41

Proste przepisy na co dzień

– Na co dzień szukamy raczej prostych rozwiązań, które nie wymagają od nas dużego gotowania. Weź pod uwagę, że już od roku siedzimy w domach, zamawiamy jedzenie przez aplikacje czy bezpośrednio w restauracji. Generalnie zamawia się jedzenie, nie wychodzi. To już jest tak, że gotowanie w domu stało się bardzo popularne i szukamy inspiracji. Ale po roku mamy już tego dość i szukamy prostych rozwiązań. O ile ludzie, którzy nie mają dzieci, jakoś dają radę. Ale jeśli ktoś ma kilkoro dzieci, zajęcia online i jeszcze musi ogarnąć swoją pracę i rzeczy w domu, i musi jeszcze gotować, to szuka prostych rozwiązań jak np. sałatki, dania jednogarnkowe, tarty na słonko czy wytrawnie. Rozwiązania ze składników, które można kupić w każdym sklepie – ocenił David Gaboriaud.

Weekendowe szaleństwo w kuchni

– Od czasu do czasu, kiedy przychodzi weekend, wtedy chcemy zrobić coś bardziej wyszukanego, wykwintnego lub bardziej wyrafinowanego. Coś co zajmie nam więcej czasu, ale wtedy możemy skupić się i poświęcić więcej czasu na gotowanie, ale także zaangażować dzieci, które nie mają zajęć w sobotę i niedzielę. I mamy fajny, jakościowy czas z rodziną. Ja np. właśnie pod koniec tygodnia zawsze wrzucam jakiś przepis, bo wiem, że ludzie będą chcieli spróbować. U mnie popularne są np. desery i tarty. Widzę, że takie rozwiązania na słodko czy takie bardziej proste to jest to, do czego zmierzamy – dodał.

Jedzenie ma wzmacniać organizm

– Zauważyłem, że w pierwszym lockdownie chleb domowy to był szał. Nie widzieliśmy, ile potrwa lockdown, było to coś nowego dla każdego z nas i szukaliśmy takie rozwiązania, które nauczą nas czegoś nowego. Dlatego pieczenie chleba to było coś tak popularnego w całych social mediach. Na Facebooku, na Instagramie nagle wszyscy byli piekarzami. Piekli na wytrwano chleby i na słodko chałki, i to był szał. Później to opadło i przyszły proste rozwiązania. Coś zdrowego, coś na odporność, różnego typu sałatki. To jest bardzo trendy. Ludzie szukają takich rozwiązań, żeby zjeść coś zdrowego. Ludzie pytają o naturalne suplementy diety, jak najbardziej naturalne. Szukają kiszonek, informacji co najlepiej zjeść. Czy kapusta kiszona czy ogórki kiszone, czy pić sok z buraka. Widać wzrost świadomości u ludzi, ponieważ chcą zjeść coś, co daje im satysfakcję z jedzenia przede wszystkim, ale też żeby było zdrowe dla organizmu, bo żyjemy w czasach, gdzie trzeba cały czas wzmacniać organizm poprzez właściwe i zdrowe jedzenie – podsumował David Gaboriaud.