OFF Festival 2021: strefa gastro stawia na wege i eko

Autor: horecatrends.pl Data: 29 lipca 2021 10:25

W tym roku na scenie OFF Festival pojawią się polscy artyści tacy jak: Monika Brodka, Król, Quebonafide, Smolik i twórca festiwalu Artur Rojek.

- Nie wyobrażamy sobie pierwszego weekendu sierpnia bez muzyki, spacerów w Dolinie Trzech Stawów i spotkań z przyjaciółmi. 6, 7 i 8 sierpnia 2021 w Katowicach odbędzie się cykl koncertów OFF Country Club, które wzbogacą sety DJ-skie i pasjonujące dyskusje w Kawiarni Literackiej, którą tradycyjnie zawiaduje Sylwia Chutnik. Każdy dzień OFF Country Club jest osobno biletowany. Bilet jednodniowy kosztuje 109 zł. Gospodarzem OFF Country Club jest Miasto Katowice, a mecenasem Cisowianka Perlage - piszą twórcy OFF-u.

Natomiast w gronie artystów, którzy wystąpią na OFF Festival 2022 znaleźli się m.in.: Iggy Pop, Bikini Kill, Yves Tumor & Its Band,The Armed, Mdou Moctar, Erika de Casier, Squid, Pi’erre Bourne, Yard Act i Natalie Bergman.

OFF gastronomia

Dla gości festiwalu czeka strefa gastronomiczna. Jak zapowiadają organizatorzy festiwalu, w ofercie jedzeniowej dominuje dieta wegetariańska i wegańska.

- Na OFF Festivalu dominuje dieta wegetariańska i wegańska, która stanowi 80% naszej oferty. Dlaczego jest to aż tak ważne? Hodowla zwierząt przyczynia się do erozji gleby, pochłania hektolitry wody i wiąże się z emisją ogromnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Stawiając na posiłki roślinne, każdy z nas może bez większego wysiłku przyczynić się do poprawy jakości życia na naszej planecie. Jeżeli jednak mięso jest podstawą waszej diety, zadbamy o to, by na festiwalu pojawiły się produkty wyłącznie najwyższej jakości, weryfikowane na podstawie certyfikatów QAFP (Quality Assurance for Food Products dla drobiu i wieprzowiny) oraz QMP (Quality Meat dla wołowiny). Obydwa systemy restrykcyjne kontrolują produkcję w zakresie między innymi podawanych pasz (brak GMO, antybiotyków, mączki rybnej), genetyki (wykluczenie niektórych krzyżówek), hodowli, uboju, transportu i obróbki (brak glutaminianu) mięsa - piszą organizatorzy festiwalu.

- Ważne jest nie tylko to, co jemy, ale również sposób, w jaki spożywamy posiłki - na OFF-ie dbamy o wykorzystywanie materiałów, które w łatwy sposób poddają się recyklingowi, korzystamy z biodegradowalnych naczyń oraz kubków wielorazowego użytku, nie korzystamy z plastikowych słomek - dodają organizatorzy OFF Festiwal.