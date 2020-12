Ola Nguyen: ludzie oczekują prostych i efektywnych przepisów (wideo)

Ola Nguyen, zwyciężczyni 7. edycji programu MasterChef, podczas rozmowy z nami podsumowała mijający rok i opowiedziała o swoich planach zawodowych na 2021 rok.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 30 grudnia 2020 08:41

– Na pewno spełniłam kolejne marzenie, bo zawsze chciałam prowadzić program kulinarny. Może drugim Robertem Makłowiczem nie zostanę, ale to był mój debiut dziennikarski i cieszę się, że mogłam spełnić to marzenie, podróżować i zobaczyć tyle pięknych miejsc w Polsce – powiedziała Ola Nguyen.

– Zobaczymy, co przyniesie następny rok. Na pewno dalej chciałabym odkrywać kolejne zakątki Polski i poznawać tam nowe smaki. Pod kątem kulinarnym nauczyłam się, że nikt nie ma aż tyle czasu, żeby spędzać w kuchni tak jak ja bym to chciała, dlatego nowy rok postawił przede mną takie zadania, żeby tworzyć prostsze przepisy, aczkolwiek efektywne. W nowym roku może uda się wydać książkę, ale na pewno chciałabym bardziej rozbudować mój kanał na Youtube.com, bo to chyba jest lepsza droga dotarcia do ludzi, którzy chcą z kuchnią pracować. Na razie mam małe plany, żeby nie zapeszyć – dodała.