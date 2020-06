Orzeźwiająco, pysznie, sezonowo... czyli co prawdziwy #foodie będzie jadł i pił w czerwcu

View this post on Instagram

Czy są tu fani grillowania?🔥 Ja osobiście jestem fanką i w sezonie wiosenno-letnim bardzo często przygotowuję dania z grilla. Dziś mam dla Was pomysł na przepyszną sałatkę z grillowanym serem camembert oraz kolorowe szaszłyki. Oprócz sera, który grillujemy z obu stron potrzebujemy: -rukolę -garść orzechów włoskich -jedną gruszkę -kawałek ogórka -żurawinę -sos-trochę miodu, musztardy, zioła prowansalskie, sól. Szaszłyki to Wasza inwencja twórcza!🍡🍗🍤🥒 Ja najczęściej robię je z kurczakiem, ale jeśli nie jecie mięsa to te z samych warzyw lub z dodatkiem ryby też są rewelacyjne! Mięso przyprawiam ulubioną przyprawą curry, ziołami i ostrą papryką, dodaję trochę jogurtu i mieszam. Nadziewam na patyczki naprzemiennie z papryką, cebulą, cukinią. Zawsze grilluję je na tacce aby nie przywarły do rusztu. A Wy macie swoje ulubione dania z grilla?