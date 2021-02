Owoce morza i ryby najczęstszymi wyborami na kolację walentynkową (wideo)

Przed nami wyjątkowy weekend. W sobotę ostatki, w niedzielę walentynki. Niestety gastronomia pozostaje ciągle zamknięta. Jak uprzyjemnić sobie te dni pod kątem kulinarnym mówi w rozmowie z serwisem horecatrends.pl kucharz David Gaboriaud.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 13 lutego 2021 08:53

Walentynkowe wsparcie gastro

Na pewno w walentynki nadal będziemy wspierać gastro. Większość Polaków jest już wyedukowanych w tej kwestii i rzeczą naturalną jest dla nich zamawianie jedzenia do domu. Widać tutaj trend do zamawiania sushi, ponieważ jest to jedzenie, które łatwo spakować na wynos, wysłać i zostaje ono w całości dostarczone w przeciwności do innych potraw, które np. potrafią się wychłodzić w podróży. Walentynki też pokazują, że restauracje wyszły naprzeciw i przygotowały fajne menu, może nie fine dining, ale menu dopracowane, ciekawe potrawy, które będą miłą odskocznią od tego, co jemy na co dzień. Z racji, że nie możemy spędzić walentynek w lokalu, restauracje wymyślimy zestawy, dzięki którym możemy sami przygotować kolację w domu. Dostajemy w partiach np. kawałek polędwicy wołowej, warzywa, sos i za pomocą aplikacji lub poprzez specjalny kod, ewentualnie na profilu restauracji znajdujemy film, w którym szef kuchni pokazuje, jak krok po kroku przygotować danie. Może być także połączenie na żywo z restauratorem. Są to bardzo ciekawe rozwiązania, które pojawiły się niedawno. Bardzo fajne, kreatywne podejście restauracji.

Jak filetować ryby, jakie wino do ostryg?

Na swoim profilu na Instagramie zapytałem moich obserwujących o to, co chcieliby zjeść na walentynki? Pojawiły się ciekawe odpowiedzi. Dużo było w nich owoców morza, które nie wydają się być czymś bardzo „wow”, ale dla mnie jest to pozytywne zaskoczenie, ponieważ do tematu owoców morza i ryb, które pojawiają się na moich warsztatach, ludzie podchodzą sceptycznie. Trochę się ich boimy, bo nie wiemy, jak otwierać ostrygi, jak filetować ryby, a biała ryba musi być bez ości. Zauważyłem też, że sporo Polaków odchodzi od mięsa i idzie w kierunku właśnie ryb i owoców morza. Stąd też w odpowiedzi na moją sondę pojawiły się zapytania o krewetki, ciekawą rybę, tatar z tuńczyka lub łososia, filet z białej ryby w fajnym sosie, ostrygi z dodatkami, z jakim winem je łączyć.

Kręciliśmy się wokół tematów, które są bliskie memu sercu, ponieważ we Francji kultura jedzenia owoców morza jest bardzo popularna. I to było bardzo miłe zaskoczenie dla mnie. W odpowiedzi na zapytania obserwujących zaproponowaliśmy różne przepisy jak np. sos mignonette do ostryg, sos na bazie szalotek, pieprzu i octu – bardzo proste, bo też szukałem takich rozwiązań, które są naprawdę proste i wymagają maksymalnie pięciu składników. A ostrygi na szczęście można obecnie kupić w internecie, dużych sklepach czy w sklepach wyspecjalizowanych z rybami.

W naszej sondzie zauważyliśmy też trend na lekkie dania jak np. sałatki. Dużo było deserów czekoladowych. Natomiast mało było elementów afrodyzjakowych, a wiem, że walentynki kojarzą się z tym. Głównie pojawiały się owoce morza i ryby, sałatki, coś lekkiego, desery czekoladowe. Pojawiło się kilka przypadków wołowiny dobrej jakości lub steka. Widać zainteresowanie lepszymi produktami i składnikami. To też jest moja filozofia, że lepiej zjeść lepszy produkt rzadziej i w mniejszej ilości, ale mieć przyjemność z tego i pracować na super składnikach. I tak będziemy dalej robić, przygotowując posty z przepisami na walentynki na słodko lub wytrawnie.