Pandemia nie zatrzymała rozwoju rynku roślinnych produktów

Jak pandemia wpłynęła na rynek roślinnej żywności? Jak w tym czasie zmieniły się zachowania konsumenckie, czy ta sytuacja pokazała jakieś nowe tendencje? Jak wygląda kwestia podejścia sektora HoReCa do produktów roślinnych, czy to nadal nisza niż coraz bardziej wyraźny trend? - mówi serwisowi www.horecatrends.pl Sabina Sosin, Head of People and Development, RoślinnieJemy.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 06 października 2020 11:33