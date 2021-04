Pandemia spowodowała wielki kryzys gastronomii (wideo)

– Dla branży gastronomicznej to był tragiczny czas. Te wszystkie obostrzenia i zamknięcia spowodowały wielki chaos i dołek dla całego sektora – powiedział w rozmowie z horecatrends.pl Matteo Brunetti, kucharz i uczestnik 6. edycji MasterChefa.

Autor: Jakub Szymanek/horecatrends.pl Data: 01 kwietnia 2021 12:47

Kryzys gastronomii

Dla branży gastronomicznej to był tragiczny czas. Te wszystkie obostrzenia i zamknięcia spowodowały wielki chaos i dołek dla całego sektora. Ale przy tym nastąpiło też unowocześnienie branży. Wiele lokali nie było przystosowanych wcześniej do wynosów i musiało się przebranżowić pod tym kątem. Musiały urozmaicić swoje strony internetowe, dokonywanie zamówień online i kontakty przez internet, co na przyszłość może pomoc. Jest to wielki kryzys gastronomii. Ale mamy i pozytywne rzeczy.

Powrót do działania

Myślę, że powrót będzie stopniowy. I będzie szedł w dobrym kierunku, że obostrzenia będą mniejsze i wrócimy do normalności. Mogę porównać to z Włochami, gdzie w wielu regionach jest możliwość pójścia do restauracji, tylko wyłącznie do takich, które trzymają się obostrzeń i są zachowane odstępy między stolikami. I jest to już możliwe. A jeśli we Włoszech to się udało, to myślę, że i w Polsce się uda.

Polsko – włoska Wielkanoc

U mnie w domu zawsze serwowane były jajka i biała kiełbasa. A jeśli deser, to tradycyjny włoski. We Włoszech podaje się Colomba Di Pasqua, co jest bardzo podobne do Panettone, które się podaje na święta Bożego Narodzenia. Fajny miks. Na pewno święta będziemy spędzać rodzinnie, bo wtedy jest najlepszy klimat.