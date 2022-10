Pasibus ma pomocnika. Robot rozwiezie zamówienia we Wrocławiu!

Po Kerfusiu przyszedł czas na Mateusza. Pasibus przedstawił Robota o tym imieniu - który będzie rozwoził zamówienia we Wrocławiu...

Pasibus przedstawił Robota Mateusza. Rozwozi zamówienia we Wrocławiu

Wrocławskie PasiBrzuchy, poznajcie Robota Mateusza, który zdobywa od dziś wrocławskie centrum! Jeśli mieszkacie w bliskiej odległości (około 2 km) od Pasibus Stacja Ruska, to jest szansa, że Mati dostarczy Wasze zamówienie z Pasi Dostawy - informuje Pasibus na Facebooku.

- Robot grasuje we Wro od dziś do 27.10 Wypatrujcie Mateusza na ulicach i pod swoimi drzwiami. Więcej info o nim już niedługo! Psst. Nie mylić z Ker... 🤣 - czytamy na Facebooku.

Czy Pasibus to polska firma?

Pasibus to wrocławska marka streetfoodowa założona w 2013 roku przez Dawida Bojarojcia, Piotra Staszczyńskiego i Jana Kulisiewicza. Należy do spółki Food for Nation firma jest właścicielem 4 food trucków i 28 lokali stacjonarnych działających w 16 miastach w Polsce.

Pasibus to sieć burgerowni, która pochodzi z Wrocławia. Jej rozpoznawczym znakiem są burgery o wyrazistym smaku, przyprawiane według autorskiej receptury oraz z odważnymi połączeniami dodatków.