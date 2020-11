Pizza Hut nagrodzi medyków rocznym zapasem pizzy

Pielęgniarki, ratownicy, lekarze - wszyscy, którzy teraz walczą na pierwszej linii frontu o zdrowie nas wszystkich zasługują na wsparcie. Opowiedz Pizzy Hut o takich bohaterach, a marka obdaruje ich rocznym zapasem pysznej pizzy.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 19 listopada 2020 12:49

Kiedy pracownicy służby zdrowia pracują pod ogromną presją i troszczą się o nasze zdrowie, warto by ktoś pomyślał o nich. Czas docenić ich poświęcenie i pomoc innym. Każdy może teraz opowiedzieć Pizzy Hut o tych niesamowitych ludziach. Marka dostarczy bohaterom, ich współpracownikom oraz bliskim roczny zapas pysznej pizzy. Będą mogli ją otrzymać prosto do domu oraz do miejsca pracy.

Akcja startuje 19 listopada i przez dwa tygodnie będzie prowadzona na profilu facebook.com/pizzahutpolska. Zgłaszając lokalnego bohatera, w komentarzu należy krótko napisać dlaczego zasługuje na roczny abonament pizzowy. Spośród zgłoszeń Pizza Hut wybierze 30 bohaterów naszych czasów. Każdy otrzyma roczny zapas pizzy.

- Bohaterowie pierwszej linii frontu walki o zdrowie nas wszystkich, pracują obecnie pod ogromną presją - mówi Maja Wagner, marketing specialist w Pizza Hut. - Kiedy poświęcają się dla innych, zasługują nie tylko na podziękowania i wielkie uznanie. Dzięki naszej akcji, każdy może ich wesprzeć, w tym trudnym czasie - dodaje.

Akcję Nasi Bohaterowie wesprze kampania digital, którą przygotował dział marketingu Pizza Hut wraz z agencją Hand Made. Za działania PR odpowiada 180heartbeats +JUNG v MATT.