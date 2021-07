Pizza Hut wchodzi na rynek modowy

Pizza Hut pochwaliła sie pierwszą kolekcją odzieży. - Chcemy dać fanom doświadczenia, które mogą znaleźć tylko w Pizza Hut, ale oznacza to coś więcej niż pyszne jedzenie – powiedziała Adweek Lindsay Morgan, CMO, Pizza Hut.

Autor: www.adweek.com Data: 28 lipca 2021 16:25

Pizza Hut Tastewear — reklamowana jako „pierwsza kolekcja streetwearowa” sieci — obejmuje pięć produktów, z których wszystkie są dostępne wyłącznie w sklepie internetowym i będą sprzedawane przez ograniczony czas do wyczerpania zapasów.

Główną atrakcją kolekcji jest dres za 99,99 USD, z wzorem w biało-czerwoną kratkę Pizza Hut. Ten strój dobrze pasuje do sandałów Pizza Slides za 24,99 USD, które wykorzystują podobny motyw.

Z kolei Tiffany Lamp to prosta biała koszulka z graficznym podejściem do charakterystycznego oświetlenia Pizza Hut za 15,99 USD. W ofercie jest również błyskotka - The Pizza Chain to kawałek pizzy w złotym kolorze z wysadzanym klejnotami pepperonis do noszenia na szyi, w cenie 19,99 USD.

Pizza Hut Tastewear to również czteroczęściowy zestaw klasycznych czerwonych kubków za 9,99 USD.

- Jesteśmy bardzo podekscytowani, że możemy dać naszym największym fanom szansę pokazania swojej miłości do pizzy poprzez zabawne, modne elementy inspirowane streetwearem, które wciąż są klasyczną Pizza Hut – powiedziała Lindsay Morgan.