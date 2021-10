Podcast HorecaTrends. Ludzie w gastronomii na wagę złota

Ludzie w gastronomii - śpieszmy się ich doceniać, tak szybko odchodzą z branży. Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Podcast HorecaTrends.pl o zwinnych biznesach gastronomicznych. Tym razem na tapet wzięliśmy LUDZI.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 20 października 2021 15:54

Redakcja serwisu horecatrends.pl razem z Krzysztofem Kalicińskim, konsultantem, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, trenerem biznesu i coachem, zaprasza na cykl rozmów/podcastów dotyczących gastronomii zmian i tworzenia trwałych zwinnych biznesów.

Podcast HorecaTrends.pl - LUDZIE w gastronomii

Celem naszych spotkań i rozmów jest zebranie doświadczeń, wniosków a także rozwiązań z okresu silnej zmiany i utrudnień rynkowych, w celu próby skonstruowania pewnego wzorca modelu gastronomicznego, bardziej niż do tej pory, odpornego na zmiany i kryzysy rynkowe.

Podcast nr 2 poświęcony jest ludziom.

Jaką wartość stanowią ludzie - na wszystkich stanowiskach i w ogóle zespół dla gastronomii? Dlaczego ważne jest zbudowanie odpowiedniego zespołu złożonego z konkretnych osób a nie tych przypadkowych – i jak to zrobić? Jak słusznie zdiagnozować kogo szukamy do zespołu? Jak przygotować się do procesu rekrutacji w gastronomii? Jak pozyskać, znaleźć, zrekrutować odpowiednie osoby do „zespołu marzeń?

Jak pandemia przewartościowała potrzeby kandydatów do pracy, jak zmieniły się ich priorytety? Czy bezpieczeństwo jest nową walutą wynagrodzeń?

Dlaczego warto przestać obwiniać tzw rynek i spojrzeć na co tak naprawdę mamy wpływ jeśli chodzi nasze zespoły we własnym ogródku? Gdzie zaczyna się rotacja? Gdzie zaczyna się budowanie zespołu i dlaczego nie jest to rekrutacja? Dlaczego warto rekrutować ludzi z kompetencjami a nie tylko kompetencje? Jakie przekonania utrudniają nam zbudowanie trwalszych zespołów? Aktualne potrzeby kandytatów do pracy?

Na te i na wiele innych pytań staramy się znaleźć odpowiedź w naszym podcaście.

