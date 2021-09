Podcast Horecatrends.pl: Co pandemia dała, a co zabrała restauratorom?

- Pandemia uniemożliwiła zastój, brak rozwoju, co prawda brutalnie wymuszony jednak finalnie dobry. Zabrała nam zbytnią pewność siebie. Obudziła i pobudziła do działania - zapewnia Krzysztof Kaliciński, konsultant, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, trener biznesu i coach.

Autor: Magdalena Brzózka; www.horecatrends.pl Data: 08 września 2021 08:42

- Ostatni rok był bardzo sprawiedliwy dla biznesu: jednocześnie wszyscy zostali pozbawieni możliwości sprzedaży i jednocześnie mogli do niej wrócić - wskazuje Krzysztof Kaliciński podczas rozmowy z Magdaleną Brzózką w ramach Podcastu Horecatrends.pl.

Co nam pandemia dała? Co zabrała?

- Dała zimny prysznic na nasze kompetencje w różnych obszarach. Pokazała jakimi jesteśmy liderami, menadżerami, co tak naprawdę wiemy o swoich biznesach, czy płynęliśmy na fali czy faktycznie trzymaliśmy stery. To była bezcenna możliwość zobaczenia się w tak trudniej sytuacji - wylicza ekspert.

Co nam bezpowrotnie zabrała? Co nam uniemożliwiła?

- Powiem przekornie: uniemożliwiła nam zastój, brak rozwoju, co prawda brutalnie wymuszony, ale finalnie dobry. Zabrała nam zbytnią pewność siebie, i dobrze! Obudziła nas i pobudziła do działania - dodaje Krzysztof Kaliciński.

Redakcja horecatrends,pl razem z Krzysztofem Kalicińskim, konsultantem, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, trenerem biznesu i coachem zaprasza na cykl rozmów/podcastów dotyczących gastronomii zmian i tworzenia trwałych zwinnych biznesów. Celem naszych spotkań i rozmów jest zebranie doświadczeń, wniosków a także rozwiązań z okresu silnej zmiany i utrudnień rynkowych. Wszystko to w celu próby skonstruowania pewnego wzorca modelu gastronomicznego, bardziej niż do tej pory, odpornego na zmiany i kryzysy rynkowe.

W kolejnym odcinku naszego Podcastu: LUDZIE!

Drugi odcinek z serii Podcastu Horecatrends.pl: Jak tworzyć zwinne biznesy gastronomiczne? Skupimy się na ludziach. Zastanowimy się dlaczego rotacja i problem z personelem to skutek a nie przyczyna i czego to jest skutek.

Postaramy się odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, m,in.: dlaczego warto przestać obwiniać tzw rynek i spojrzeć na co tak naprawdę mamy wpływ jeśli chodzi nasze zespoły we własnym ogródku. Gdzie zaczyna się rotacja a gdzie zaczyna się budowanie zespołu i dlaczego nie jest to rekrutacja. Dlaczego warto rekrutować ludzi z kompetencjami a nie tylko kompetencje.

Jeśli Państwo, nasi czytelnicy i słuchacze macie propozycje dotyczące temtatów i zagadanień, które warto poruszyć podczas naszych rozmów - jesteśmy otwarci na sugestie.