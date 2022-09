Podcast horecatrends.pl: Menu roślinne w czasach kryzysu

Czy składniki kuchni roślinnej rzeczywiście są droższe? Jak restauracje odpowiadają na Vegan Veto Vote? Z Robertem Kopaczem, szefem kuchni Upfield Professional, rozmawiamy o sposobach na rozwijanie roślinnego menu.

Anna Wrona: Czasy dla gastronomi nie są ostatnio najlepsze, inflancja, rosnące koszty prowadzenia działalności, no i coraz chudsza portfele Polaków. Jak te czynniki wpływają na rozwój kuchni roślinnej?

Robert Kopacz, szef kuchni Upfield Professional: Oczywiście, drożejące ceny, droga energia i problemy z pracownikami (o tym nie wspomnieliśmy) nie sprzyjają rozwojowi w restauracjach czy kuchni roślinnej. Postaram się jednak szukać pozytywnych aspektów tej sytuacji. Pozytywem jest to, że w tym roku mieliśmy świetne lato, więc warzywa i owoce obrodziły nam cudownie. Możemy łatwo, szybko i przyjemnie wprowadzać potrawy kuchni roślinnej.

Coraz większa konkurencja na rynku roślinnym również sprzyja temu, aby ceny produktów kuchni roślinnej nie rosły aż tak bardzo i tak szybko. W tej chwili są na stabilnym poziomie. Duża konkurencja, szeroki wybór sprzyjają temu, aby te ceny były akceptowalne dla restauratorów.

Czy składniki kuchni roślinnej są droższe?

Restauracje przygotowujące kuchnię rośliną wykorzystującą sezonowość. Kiedy wykorzystujemy sezonowość warzyw i owoców, jest taniej. W przypadku mięsa czy nabiału nie ma sezonu. Wykorzystując sezonowość, jesteśmy w stanie zachować balans cenowy zarówno przy zakupie, jak i przy sprzedaży potraw.

Czy osobne menu wegańskie to już standard czy jednak dotyczy to głównie większych miast?

O ile zdecydowana większość restauracji, które mają w swojej ofercie kuchnie rośliną, to głównie duże ośrodki, duże miasta czy duże ośrodki wypoczynkowe, to zaczyna się to powoli zmieniać na korzyść mniejszych miast ze względu na vegan veto vote. Mamy jedną osobę, która je potrawy kuchni roślinnej i tak naprawdę to ona decyduje, do której restauracji pójdziemy.

Jak duże sieci reagują na roślinną rewolucję?

McDonald's wprowadza pojedyncze dania kuchni roślinnej. Burger King poszedł trochę dalej i w wprowadzasz kilka restauracji stricte 100% roślinnych. Są już kawiarnie (jeszcze nie u nas, ale w Europie), które żądają dopłaty do mleka zwierzęcego, czyli to roślinne jest standardem.

Widać duży ruch w stronę kuchni roślinnej. Jedni przechodzą na kuchnię rośliną ze względów zdrowotnych, alergicznych, inni przechodzą ze względu na klimat. Sami producenci też nie ukrywają, że tematy kuchni roślinnej są im coraz bliższe. Coraz bardziej im się przeglądają i reagują na nie, czyli wprowadzają produkty pochodzenia roślinnego.

