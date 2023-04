Polska zupa pobiła serca foodies. Wyprzedził ją tylko ramen

Autor: Paulina Piwowarek • Data: 15 kwietnia 2023 23:07

Żurek, rosół, borowikowa i barszcz czerwony - te cztery zupy z Polski znalazły się w rankingu to "Best soups in the world" Taste Atlas. Jedna z nich znalazła się na drugim miejscu!