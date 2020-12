Powstał thriller erotyczny o założycielu KFC

Jak podaje portal Interia.pl, w Stanach Zjednoczonych powstał thriller erotyczny, którego bohaterem jest Harland Davis Sanders, założyciel KFC. Premiera filmu jest zapowiedziana na 13 grudnia 2020.

Autor: interia.pl Data: 10 grudnia 2020 14:19

Film o założycielu KFC został zatytułowany "A Recipe for Seduction", w tłumaczeniu na polski "Przepis na uwodzenie". To co może być zaskakujące, obraz został zakwalifikowany do kategorii: thriller erotyczny.

- Pułkownik Harland Davis Sanders to założyciel KFC, a jego wizerunek widnieje w logo tej sieci restauracji. Teraz został bohaterem filmu o wszystko mówiącym tytule "A Recipe for Seduction" ("Przepis na uwodzenie"). W rolę Sandersa wcieli się Mario Lopez, któremu rozpoznawalność przyniosła rola w serialu "Byle do dzwonka" - pisze Interia.pl.

- Premiera filmu została zaplanowana w Stanach na niedzielę, 13 grudnia, na antenie stacji Lifetime - dodaje portal.

Czytaj więcej: interia.pl