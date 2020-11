Purella Superfoods i Too Good To Go łączą siły

Od listopada 2020 roku Purella staje się częścią proekologicznej inicjatywy. We współpracy z Too Good To Go podejmuje walkę z marnowaniem żywności.

Autor: www.horecatrends.pl Data: 17 listopada 2020 14:50

- W Purella wiemy, jak ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu odgrywa odpowiednio dopasowana, zdrowa dieta. Od 2016 roku dbamy o sukcesywne wdrażanie najwyższych standardów jakości na każdym etapie tworzenia produktu. Nasze superfoods powstają z surowców pochodzących z upraw, gdzie zrównoważony rozwój jest priorytetem. Produkty są często badane, wolne od zawartości metali ciężkich czy pestycydów. Nie zawierają dodatków w postaci wzmacniaczy, konserwantów - informuje spółka.

Purella jest znana z tego, że wspiera pozytywne inicjatywy, dbając o najwyższe standardy żywienia i ekologię. - Społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas bardzo ważna od samego początku. Marka Purella łączy się z aplikacją Too Good To Go, aby minimalizować skalę marnowania żywności. Nawiązanie współpracy z twórcami aplikacji Too Good To Go, jest dla nas kolejnym krokiem w trosce o zdrowie naszych klientów, a jednocześnie o naszą planetę. Aplikacja ma już ponad 300 tysięcy użytkowników w Polsce, dzięki czemu uratowano ponad 270 tysięcy posiłków - informuje spółka.



Motto twórców aplikacji Too Good To Go: „Inspirujemy społeczeństwo i dajemy narzędzia do walki z marnowaniem jedzenia” to zdanie, dzięki któremu właściciele sklepów, restauracji, hoteli oraz osoby, kupujące żywność mogą spotkać się w jednym miejscu. Żywność, której termin przydatności mija, produkty, które w przedsiębiorstwach nie mogą zostać użyte, znajdą odbiorców dzięki aplikacji Too Good To Go. Produkty marki Purella stają się częścią tego planu.