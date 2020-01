Pyszne.pl: Zapowiada się bardzo zdrowy 2020 r.

„Noworoczny Sondaż Pyszne.pl” pokazuje, że Polacy chętnie podejmują postanowienia. W tym roku aż 93% Polaków chce pozytywnych zmian w swoim życiu. Z jakich obszarów chcielibyśmy czerpać więcej satysfakcji w 2020 roku?

Pierwszy dzień roku to termin bardzo umowny, jednak tuż przed jego nadejściem Polacy lubią spędzać dużo czasu na podsumowaniach, rankingach i planach. Wielu z nas podejmuje postanowienia noworoczne. Na pytanie, czego będą dotyczyły w 2020 roku, odpowiada „Noworoczny Sondaż Pyszne.pl”.

● Daliśmy się porwać modzie na zdrowie. Najpopularniejsze są postanowienia związane z odżywianiem – planuje je aż 60% z nas. 54% chciałoby zdrowiej się odżywiać, a 41% - schudnąć. 30% poważnie myśli o rezygnacji z cukru.

● Istnieje wiele czynników, które mają wpływ na nasze zdrowie. Nic dziwnego, że aż 48% respondentów planuje w 2020 uprawiać więcej sportu. 41% chciałoby poprawić jakość swojego snu, kierując się przysłowiem „sen to zdrowie”.

● Nie chodzi tylko o ciało, ale także o duszę. Co jeszcze Polacy zamierzają zrobić, aby stać się lepszą wersją siebie? Przede wszystkim 29% respondentów podkreśliło, że chce inwestować w swój rozwój osobisty. 34% ankietowanych zamierza przeczytać więcej książek, a 31% chętnie nauczy się nowego języka lub podszkoli dotychczasowe umiejętności.

● Work-life balance - przede wszystkim równowaga. 10% badanych chce wprowadzić tę zasadę w swoim życiu. 35% osób chce spędzać więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, a 16% - częściej być OFFLINE.

Trzymać się postanowień noworocznych już od pierwszego stycznia czy potraktować go jako pierwszy cheat day w roku? – Oto jest pytanie. Po szaleństwach sylwestrowych naturalne jest, że chcemy odpocząć i wejść w Nowy Rok swobodnym krokiem. Gotowanie i wszystkie związane z nim obowiązki są ostatnim, na co mamy ochotę. Tendencję tę zauważyły restauracje, dla których jest to najbardziej pracowity dzień w roku. Zgodnie z coroczną tradycją, zauważoną przez Pyszne.pl, 1 stycznia klienci składają wyraźnie więcej zamówień niż w przeciętny dzień. Mimo dnia ustawowo wolnego od pracy czynnych jest około 90% restauracji. Według „Noworocznego Sondażu Pyszne.pl”, w 2020 roku Polacy zamierzają jeść więcej:

● Ryb (wybrało je aż 54% respondentów), które są bogate w składniki mineralne, takie jak: potas, fosfor, magnez, żelazo i witaminy A, D, E i K. Tyle dobroci w jednym daniu? W Nowym Roku koniecznie rozważ lekkie sushi.

● Sałatek (wskazało je 54% ankietowanych) - ale nie te zrobione wyłącznie z sałaty. Eksperymentując ze składnikami, Polacy chętnie wybiorą kasze, nasiona i kiełki.

● Dań warzywnych, co deklaruje ponad 50%! Chrupiące warzywa z hummusem (16% chce jeść go więcej), idealny przepis na zdrową przekąskę podczas przerw między zajęciami. Buraki, jarmuż, kalarepa i rzepa będą rządzić w 2020 roku. Pyszny kwartet smaku.

● Zaś na deser w miejsce kalorycznych ciast - sok warzywny lub owocowy - idealna opcja dla 49% respondentów.

Testowanie różnych diet jest jednym z powodów, dla których wiele osób chce wzbogacić swoje menu o produkty bezglutenowe (10%), substytuty mięsa (15%) i produkty bezmleczne (7%).

Zapowiada bardzo zdrowy Twenty Twenty. Jednak niezależnie od tego, czy w pierwszy dzień nowego roku będziemy jeść sałatkę z jarmużu, czy też planujemy zmienić choćby jeden drobny szczegół w naszej diecie - niech postanowienie noworoczne brzmi: „Niech jedzenie zawsze przynosi Ci radość”.

Marka Pyszne.pl należy do Takeaway.com - serwisu do zamawiania jedzenia online w Europie kontynentalnej i Izraelu. Firma koncentruje się na łączeniu konsumentów i restauracji za pośrednictwem swojej platformy. Współpracuje z blisko 50.000 restauracji.