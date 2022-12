Ralph Kaminski o krytyce, jaka spadła na niego za udział w reklamie McDonald's. Dlaczego w niej wystąpił?

Piosenkarz Ralph Kaminski wziął udział w reklamie McDonald's. Najpierw było zaproszenie na jego wirtualny koncert ''Bal w Maku'', potem w tej sieć fast food pojawił się Zestaw Ralpha.

Zestaw Ralpha Kaminskiego był dostępny w McDonald's od 3 listopada br. Zestaw Ralpha składał się ze Spicy Veggie Burger, średnich frytek i soku jabłkowego Cappy. W rozmowie z Plejadą piosenkarz przyznał, że spodziewał się, iż opinie na temat jego udziału w reklamie fast food będą podzielone. '' (...) na szczęście więcej opinii było bardzo pozytywnych i neutralnych'' - stwierdził.

Wskazał też, że zestaw zawierał burgera wegetariańskiego a reklama hołdowała jego twórczości. Zapewnił też, że jest otwarty na krytykę.

''Każdy ma prawo do tej krytyki, z pełną świadomością biorę to na klatę, ale ja zrobiłem to dlatego, że jestem klientem tej restauracji, czy się to komuś podoba, czy nie, więc jest to ze mną autentyczne'' - powiedział Plejadzie.

Udział Ralpha Kaminskiego w reklamie McDonald's krytykowała m.in. Katarzyna Bosacka, dziennikarka i edukatorka, która „rozebrała” dania z Zestawu Ralpha na czynniki pierwsze. Zaniepokoiły ją m.in. wysoka ilość soli i cukru oraz mała ilość białka w vege burgerze.

