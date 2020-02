Restaurant Week Polska organizatorem festiwalu dedykowanemu łączeniu smaków dań i piw

View this post on Instagram

Duże śniadania ułatwiają chudnięcie Uczeni z Lubeki dowiedli, że jedzenie każdego dnia bardzo dużego śniadania zamiast dużego obiadu sprawia, że spalamy dwa razy więcej kalorii. Powodem takiego stanu rzeczy jest przyspieszenie metabolizmu. #sniadania #sniadanie #duzesniadanie #jedzenie #duzojedzenia #odchudzanie #breakfast #obiad #lunch #dieta #sylwetka #zdroweodżywianie #jedzsniadanie #gotowanie #sniadanienamiescie #horecatrends