Roboty szturmem zdobywają gastronomię! 5 top wdrożeń

Robot-kelner, robot-barista czy robot-kurier. Roboty obsługujące ludzi przestały być wyłącznie śmiałą wizją twórców science fiction i niepostrzeżenie stały się naszą rzeczywistością.

#1 Pudu robot-kelner

Czy roboty mogą rozwiązać problemy związane z brakiem rąk do pracy w gastronomii? Jeszcze nie, ale z pewnością mogą umilić i uatrakcyjnić czas gościom.

W ostatnim czasie na rynku gastronomicznym widać dużą aktywność firmy Pudu Robotics, która dostarcza restauracjom roboty podające BellaBot i KettyBot. Firma ma siedzibę w Shenzhen w Chinach i została założona w 2016 roku. Jest globalnym przedsiębiorstwem zajmującym się technologiami, produkcją i sprzedażą komercyjnych robotów usługowych.

Z rozwiązań Pudu skorzystało już wiele lokali w Polsce, w tym sieci Pizza Hut i Da Grasso. Od maja goście dwóch lokali Pizza Hut w Polsce mogą zostać obsłużeni przez roboty-kelnerów BellaBot. To robot o wyglądzie kota, który wchodzi w interakcję z człowiekiem i dostarcza dania prosto z pieca do stolików gości. BellaBot ma 4 podświetlane tace o łącznej ładowności 40 kg.

Z kolei robot Ketty (z dodatkowym wyświetlaczem) dołączył do załogi dwóch łódzkich pizzerii Da Grasso.

#2 VeloxAlpha i Żabka hot-dog od robota

W Żabce Nano niedawno pojawił się robot Robbie, który w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji przygotowuje hot-dogi. Jak zamówić hot-doga od robota? Klient wchodzi do sklepu, korzystając z aplikacji Żappka, smartwatcha, karty bankowej czy aplikacji Apple Pay lub Google Pay, podchodzi do ekranu przy maszynie i w trzech krokach składa zamówienie – wybiera rozmiar hot-doga, rodzaj parówki i sosu. Następnie potwierdza zamówienie.

Robot Robbie waży 1500 kg, ma ponad 2,5 m wysokości i ponad 2 m szerokości. Za projekt i oprogramowanie odpowiada firma VeloxAlpha S.A. Nad stworzeniem robota pracowało koncepcyjnie 12 osób – 6 nad konstrukcją i 6 nad oprogramowaniem.

– Głównym bodźcem do stworzenia naszego produktu była waluta, jaką posługuje się człowiek w dzisiejszych czasach – czas. Nasze produkty powinny ułatwiać życie, być przyjazne w obsłudze i dostępne 24/7, dla każdego. Technologia gra kluczową rolę, ponieważ gwarantuje jakość, zwiększa bezpieczeństwo przygotowania żywności i zapewnia stałą dostępność – mówi Łukasz Drewnowski, CEO & CoFounder w VeloxAlpha S.A.

#3 Robox - barista przyszłości

W Warszawie stanęły też samoobsługowe punkty Robox, w których można kupić kawę od robota.

Zautomatyzowana kawiarnia przyszłości parzy kawę i inne ciepłe napoje, które podaje robotyczny barista. Po zatwierdzeniu płatności kartą mechaniczne ramię podaje przez okienko przygotowany napój, machając klientowi na pożegnanie.

#4 Poley.me robot-barman

Wrocławski startup Poley.me powstał w 2019 roku z inicjatywy grupy przyjaciół inżynierów: Dawida Kościółka, Daniela Wieczorka, Michała Szarka i Kamila Paśko. Wspólnicy stworzyli robota, który zrobi drinka, pobierze opłatę, ale też sprawdzi, czy klient jest pełnoletni. Autorska maszyna działa w modelu RaaS (Robot as a Service).

Jak podają twórcy maszyny, Poley.me jest w stanie przygotować 120 koktajli na godzinę, a tym samym zwielokrotnić przepustowość barów oraz wyeliminować kolejki. To pewnego rodzaju miniaturowa linia produkcyjna, która jest w stanie wykonać dowolne kompozycje z dostarczonych jej płynów.

"Bar przyszłości” pozyskał 1 mln zł od funduszu Unfold.vc. Start-up ma już pierwsze sukcesy i zapowiada dalsze prace nad technologią.

– Poley.me wykazuje duży potencjał rozwoju i wzrostu, m.in. ze względu na obecność w branży, która szczególnie teraz potrzebuje innowacyjnych rozwiązań. Widzimy, że postępująca automatyzacja wkracza w coraz to nowe obszary, nie tyle zastępując pracę ludzi, co ułatwiając ją. Poświęcamy szczególną uwagę spółkom reagującym na zmiany, jakie się wokół nas dzieją. Jako inwestor dostrzegamy globalny potencjał Poley.me, dlatego po raz kolejny inwestujemy w ten doświadczony zespół z wysokimi kompetencjami inżynierskimi, menedżerskimi i biznesowymi – mówi Magdalena Surowiec, managing partner w Unfold.vc.

#5 Delivery Couple robot-kurier

Roboty coraz śmielej zastępują też kurierów w food delivery. W 2021 roku polska spółka Delivery Couple rozpoczęła testy robotów dostarczających jedzenie. Roboty-kurierzy mają nawet swoje imiona. To Kasia i Mateusz.

Sergiusz Lebedyn, założyciel startupu Delivery Couple, tłumaczy, że maszyny mogą wesprzeć pracowników w czasie największej liczby zamówień. Potrzebne są jednak regulacje prawne.

Kasia i Mateusz mogą realizować dostawy w odległości do 3 kilometrów. Właściciel DeliveryCouple wskazuje, że roboty powinny poruszać się po chodnikach nie szybciej niż piesi, a więc ok. 8 km na godzinę. Po ścieżkach rowerowych mogłyby jechać znacznie szybciej, w granicy 18 km na godz.

– Roboty do dostarczania jedzenia, które się poruszają po chodnikach i drogach rowerowych, to naprawdę bliska przyszłość. My jako Delivery Couple jako pierwsi rozwijamy tę technologię w Polsce, natomiast zagraniczni gracze w Stanach Zjednoczonych mają już ok. 1000 robotów. W ciągu 2-3 lat każde większe polskie miasto będzie miało już ok. 10 takich robotów, które będą dostarczać jedzenie i zakupy – przewiduje w rozmowie z Newserią.

DeliveryCouple testuje dowozy m.in. z Fit Cake i SzamaExpress.