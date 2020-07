Roślinny burger od Nestlé w sieciach 7th Street oraz Meet & Fit

Sensational Burger marki Garden Gourmet to pierwszy roślinny burger od Nestlé na polskim rynku. Od 28 lipca będzie dostępny w sieciach: „7th Street – Bar & Grill” oraz „Meet & Fit – Slow Food”.

Autor: www.horecatrends.pl/ informacja prasowa Data: 23 lipca 2020 15:26

Nowy burger to efekt długoletnich prac ekspertów Nestlé i odpowiedź firmy na jeden z najważniejszych trendów żywieniowych obserwowanych obecnie na rynku. W trosce o zdrowie, ale i środowisko, konsumenci coraz chętniej sięgają po produkty i dania pochodzenia roślinnego. W tej kategorii Sensational Burger wyróżnia się składem, konsystencją oraz soczystym, mięsnym smakiem. Przy jego komponowaniu zastosowano opatentowaną metodę fermentacji składników roślinnych, która wzmacnia smak „umami” – piątego wyodrębnionego przez naukowców smaku, charakterystycznego dla potraw na bazie mięsa. Nowy burger powstaje z połączenia naturalnych białek roślinnych: sojowego i pszenicznego, a barwę zawdzięcza naturalnym ekstraktom roślinnym, a także olejom: rzepakowemu i kokosowemu.

- To więcej niż trend: to zmiana sposobu odżywiania. Ludzie z różnych powodów podejmują decyzję o ograniczeniu spożywania mięsa. Ważnym argumentem są dla nich kwestie związane ze zdrowiem i ochroną środowiska. Jednocześnie chcą mieć gwarancję wyśmienitego smaku potraw. Garden Gourmet Sensational Burger odpowiada na te potrzeby. Doskonale smakuje, ma świetny profil żywieniowy, i aż o 80 proc. niższy ślad węglowy w porównaniu z mięsnym odpowiednikiem. Wytworzenie naszego burgera oznacza też o 80 proc. niższe zużycie energii oraz wymaga 75 proc. mniej ziemi uprawnej. Tym samym nowy produkt wpisuje się nie tylko w najważniejsze trendy rynkowe, ale zbliża nas do realizacji naszych zobowiązań i osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku - mówi – mówi Artur Maciejewski, dyrektor Nestlé Professional.

Sektor gastronomiczny jest istotnym obszarem rozwoju oferty produktów pochodzenia roślinnego. Garden Gourmet Sensational Burger będzie dostępny w Polsce w pierwszej kolejności w dwóch sieciach restauracji: „7th Street – Bar & Grill” oraz „Meet & Fit – Slow Food”, które swoje lokale mają w kilkunastu lokalizacjach w Polsce, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Żyrardowie czy Elblągu.